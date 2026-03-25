Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России» прошёл в самарском Доме дружбы народов
Общество «Знание» запустило цикл лекций, посвященный героям нашей Родины
В аэропорту в Курумоче нашли 4,4 млн в карманах пассажира
чаще всего стажировки в I квартале 2026 года предлагали поварам
В Самарской области заработал чат-бот для жалоб жителей на вывоз ТКО
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Общество «Знание» запустило цикл лекций, посвященный героям нашей Родины

Общество «Знание» запустило цикл лекций, посвященный героям нашей Родины. В Самарской области мероприятия проходят на площадках школ, колледжей и техникумов региона. Встречи проводят ветераны СВО, участники проекта «Школа героев» и советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Лекции «Герои на защите Родины», организованные Российским обществом «Знание», посвящены формированию глубокого понимания суверенитета как основы существования России, а также знакомству молодого поколения с подвигами защитников Отечества — от истории создания регулярной армии до героев специальной военной операции.

Одним из таких стало выступление ветерана специальной военной операции, участника региональной программы «Школа героев», подполковника запаса, кандидат юридических наук Олега Зорина. Он встретился с учащимися школы №58 им. Героя Советского Союза Б. Г. Якушева в Самаре и провел для них лекцию «Герои на защите Родины».

Олег Зорин рассказал не только об истории и структуре российской армии, но и реальных историях Героев России, при этом особый акцент в лекциях сделан на Героях Самарской области. Кроме того, он поделился опытом прохождения программы «Школа героев», которая реализуется в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева как региональное продолжение президентской программы «Время героев». Напомним, в регионе реализуется второй поток программы. В числе участников и выпускников «Школы героев»: Матвей Мартемьянов, Андрей Растегаев, Максим Меделяев, Владимир Харьков и другие.

«Важно донести до учащихся мысль о том, как значимо сохранение мира, за который сегодня борются наши ребята, что такое быть патриотом, готовым защищать свою Родину. Нужно радоваться мирному небу над нашей головой, благодаря нашим участникам СВО», — подчеркнул Олег Зорин.

Особое внимание во время встреч лекторы уделяют понятиям героизма и подвига. Они рассказывают о современных Героях России — участниках специальной военной операции и знакомят с уникальным изданием — сборником графических новелл о подвигах бойцов от Российского общества «Знание». В нем собраны 15 реальных историй о мужестве, стойкости и человечности.

Участники рассуждают о том, как каждый может проявить мужество в повседневной жизни, и почему недопустимо оставаться равнодушным к чужой беде.

Отметим, что выступить с тематической лекцией может каждый, используя материалы Общества «Знание», в основу которых легли новые сборники новелл Знание.Герои. Ребята узнают 15 историй героев СВО: об их силе духа, стойкости, человечности на фронте и вкладе в развитие общества после возвращения. Электронная версия новелл Знание.Герои доступна для всех желающих на сайте.  

Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
