Общество «Знание» запустило цикл лекций, посвященный героям нашей Родины. В Самарской области мероприятия проходят на площадках школ, колледжей и техникумов региона. Встречи проводят ветераны СВО, участники проекта «Школа героев» и советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Лекции «Герои на защите Родины», организованные Российским обществом «Знание», посвящены формированию глубокого понимания суверенитета как основы существования России, а также знакомству молодого поколения с подвигами защитников Отечества — от истории создания регулярной армии до героев специальной военной операции.

Одним из таких стало выступление ветерана специальной военной операции, участника региональной программы «Школа героев», подполковника запаса, кандидат юридических наук Олега Зорина. Он встретился с учащимися школы №58 им. Героя Советского Союза Б. Г. Якушева в Самаре и провел для них лекцию «Герои на защите Родины».

Олег Зорин рассказал не только об истории и структуре российской армии, но и реальных историях Героев России, при этом особый акцент в лекциях сделан на Героях Самарской области. Кроме того, он поделился опытом прохождения программы «Школа героев», которая реализуется в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева как региональное продолжение президентской программы «Время героев». Напомним, в регионе реализуется второй поток программы. В числе участников и выпускников «Школы героев»: Матвей Мартемьянов, Андрей Растегаев, Максим Меделяев, Владимир Харьков и другие.

«Важно донести до учащихся мысль о том, как значимо сохранение мира, за который сегодня борются наши ребята, что такое быть патриотом, готовым защищать свою Родину. Нужно радоваться мирному небу над нашей головой, благодаря нашим участникам СВО», — подчеркнул Олег Зорин.

Особое внимание во время встреч лекторы уделяют понятиям героизма и подвига. Они рассказывают о современных Героях России — участниках специальной военной операции и знакомят с уникальным изданием — сборником графических новелл о подвигах бойцов от Российского общества «Знание». В нем собраны 15 реальных историй о мужестве, стойкости и человечности.

Участники рассуждают о том, как каждый может проявить мужество в повседневной жизни, и почему недопустимо оставаться равнодушным к чужой беде.