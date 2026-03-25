В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Аспиранты Самарского политеха создали программу, прогнозирующую скорость коррозии резервуаров

Аспиранты кафедры «Автоматизация и управление технологическими процессами» Самарского политеха Руслан Сазонтьев и Павел Макеев под руководством заведующего кафедрой «Автоматизация и управление технологическими процессами», кандидата технических наук Сергея Сусарева создали систему, прогнозирующую скорость коррозии резервуаров, предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов. В рамках конкурса «Студенческий стартап» разработчики получили грант на реализацию этого проекта.

Главная проблема всех металлических ёмкостей — коррозия. Она «съедает» металл изнутри, и предсказать, когда именно стенка станет слишком тонкой и треснет, сложно. Чтобы узнать реальное состояние резервуара, его приходится приостанавливать его эксплуатацию, сливать нефть, и отправлять внутрь специалистов с прибором — толщиномером.

Сегодня основными способами борьбы с коррозией считаются лакокрасочные покрытия и электрохимическая защита, но они не создают полноценную безопасность даже при одноврменном применении.

Молодые учёные создали программное обеспечение, в которое оператору или проектировщику нужно внести три параметра: температура хранимого продукта, компонентный состав и марка стали, из которой сконструирован резервуар. Проанализировав эти данные, программа на основе накопленных сведений выдаёт прогноз — с какой скоростью будет разрушаться хранилище в тех или иных условиях.

«Наша программа работает как умный калькулятор для инженера, — поясняет разработчик Руслан Сазонтьев, — Проектировщик может ещё на этапе чертежей понять, например, какой толщины делать ту или иную стенку резервуара, где будет храниться конкретная нефть, чтобы через 10 лет не было проблем. А на действующем производстве система поможет определить, не пора ли менять условия хранения или планировать ремонт, чтобы не допустить аварии. Мы не просто считаем текущую скорость коррозии — мы прогнозируем её изменение, если вдруг изменится состав нефти или её температура».

В отличие от датчиков коррозии, которые стоят дорого и требуют установки на каждый резервуар (поскольку в соседней ёмкости условия уже другие), программа политеховцев универсальна, она моделирует разные ситуации на компьютере.

Сейчас у разработчиков есть действующий прототип и свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. В ближайших планах — создание пользовательского интерфейса и продвижение, внедрение продукта.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
208
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
418
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
701
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
741
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
636
Весь список