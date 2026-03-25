житель Хворостянского района обвиняется в краже телефона у медицинского работника

В апреле 2024 года в дежурную часть Отделения МВД России по Хворостянскому району с заявлением о краже мобильного телефона обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что у неё похитили телефон на территории медицинского учреждения в Хворостянском районе, в котором она работает. Причиненный материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму порядка 5 000 рублей.

Оативники установили местонахождение подозреваемого, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 45-летний мужчина, ранее судимый за кражи, признал свою вину в совершении противоправного деяния. Он пояснил полицейским, что обнаружил сотовый телефон на лавочке, расположенной напротив главного входа в медицинское учреждение. Воспользовавшись тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, совершил хищение мобильного устройства.

Группой дознания Отделения МВД России по Хворостянскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Хворостянский районный суд для рассмотрения по существу. Похищенный телефон изъят и будет возвращен законной владелице.