Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России» прошёл в самарском Доме дружбы народов
Общество «Знание» запустило цикл лекций, посвященный героям нашей Родины
В аэропорту в Курумоче нашли 4,4 млн в карманах пассажира
чаще всего стажировки в I квартале 2026 года предлагали поварам
В Самарской области заработал чат-бот для жалоб жителей на вывоз ТКО
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Самарские коллективы достойно представили регион на Всероссийском фестивале национальных музыкальных инструментов в Ижевске

Творческая делегация Самарской области приняла участие во Всероссийском фестивале-смотре национальных музыкальных инструментов народов России, который прошёл в Ижевске. В столицу Удмуртии съехались 84 участника из девяти регионов страны, каждый из которых представил музыку своей земли, пронизанную духом народных традиций.

Самарский регион представляли Народный ансамбль песни «Калина» районного Дома культуры «Мечта» Красноярского района и самарский мастер по изготовлению национальных инструментов Максим Бурко.

Фестиваль-смотр развернулся на площадке Республиканского дома народного творчества. В программу фестиваля вошли выставка народных музыкальных инструментов, концерт-презентация традиционной культуры Удмуртии, мастер-классы и лекции. Кульминацией проекта стал Гала-концерт, объединивший на одной сцене творческие коллективы и солистов из разных уголков России. В этот вечер со сцены звучали редкие и уникальные инструменты, голоса которых хранят многовековую историю.

На церемонии награждения каждый участник был отмечен дипломом лауреата фестиваля — за сохранение, развитие и популяризацию традиций исполнительства на национальных музыкальных инструментах народов России.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором выступил Фонд социально-культурных инициатив «Новое пространство» при участии Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

Фото – Минкультуры Самарской области

Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
