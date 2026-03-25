Самарские коллективы достойно представили регион на Всероссийском фестивале национальных музыкальных инструментов в Ижевске

Творческая делегация Самарской области приняла участие во Всероссийском фестивале-смотре национальных музыкальных инструментов народов России, который прошёл в Ижевске. В столицу Удмуртии съехались 84 участника из девяти регионов страны, каждый из которых представил музыку своей земли, пронизанную духом народных традиций.

Самарский регион представляли Народный ансамбль песни «Калина» районного Дома культуры «Мечта» Красноярского района и самарский мастер по изготовлению национальных инструментов Максим Бурко.

Фестиваль-смотр развернулся на площадке Республиканского дома народного творчества. В программу фестиваля вошли выставка народных музыкальных инструментов, концерт-презентация традиционной культуры Удмуртии, мастер-классы и лекции. Кульминацией проекта стал Гала-концерт, объединивший на одной сцене творческие коллективы и солистов из разных уголков России. В этот вечер со сцены звучали редкие и уникальные инструменты, голоса которых хранят многовековую историю.

На церемонии награждения каждый участник был отмечен дипломом лауреата фестиваля — за сохранение, развитие и популяризацию традиций исполнительства на национальных музыкальных инструментах народов России.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором выступил Фонд социально-культурных инициатив «Новое пространство» при участии Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

