За уклонение от уплаты алиментов тольяттинца отправили в колонию

После расставания с бывшей супругой житель г. Тольятти решил не платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. Зная об обязанности содержать своего ребенка и возбужденном в отношении него исполнительном производстве, мужчина всячески скрывался от ответственности.



За уклонение от родительских обязательств сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении должника был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей». Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ. Но должник к отбыванию административного наказания не преступил.

В результате сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении алиментщика было заведено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Рассмотрев его материалы, суд приговорил жителя г. Тольятти к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 месяца, с отбыванием наказания в колонии-поселении.