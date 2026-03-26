Стало известно, когда стартует речная навигация в Самарской области в 2026 году

Речная навигация в Самарской области по контракту стартует с 1 апреля 2026 года, однако первые суда могут пустить по Волге уже 29-30 марта — в зависимости от ледовой обстановки. Об этом стало известно на тематической конференции в пресс-центре «Самарской газеты» 26 марта.

С 17 апреля в регионе запустят речные суда от Ширяево до Зольного вверх по течению Волги. Остальной флот завершает вооружение, экипажи уже укомплектованы.

— За зиму старый, но полюбившийся пассажирам флот привели в порядок после сезона 2023 года, а новые суда «ВКС» и «Роман Державин» проходят гарантийное обслуживание для устранения неисправностей, — рассказал технический директор СРПП Иван Федоров.