Илья Учитель выступит перед школьниками Самарской области

Встреча с лектором Российского общества «Знание», кинорежиссером Ильей Учителем состоится 30 марта в школе №8 имени воина-интернационалиста Кафидова п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области. Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. Инициатива стартовала по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Основная ее миссия– популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Встреча с одним из известных режиссеров страны станет наградой для учащихся школы, чей литературный клуб вошел в топ-30 победителей ежемесячного рейтинга проекта. Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Илья Учитель расскажет, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли, а также поделится с ребятами секретами выразительного чтения.

Место проведения: г.о.Кинель, ул. Куйбышева, 23 (школа №8).

Дата и время: 30 марта в 13:00.