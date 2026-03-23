В Самаре обновили реанимацию больницы №5

Глава Самары Иван Носков совместно с генерал-майором Виктором Алексеевым посетили отделения медицинской реабилитации СОКБ им. В.Д. Середавина.
В Самаре ознакомились с проведением реабилитации ветеранов СВО в Самаре
В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
Специалисты «Т Плюс» досрочно завершили ремонт тепловой сети на улице Куйбышева
В Самаре на расширенном заседании городской Общественной палаты обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании.
Члены Общественной палаты Самары проведут мониторинг загородных и школьных лагерей
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
В губернии стартовали инспекционные туры  проекта «Открытая промышленность»
Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год разрабатывался минприроды СО с декабря 2025 года и 19 марта согласован Рослесхозом.
В облправительстве утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год
Всего в 2026 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 235 инициативы населения.
«Народный бюджет Самарской области»: определены победители конкурсного отбора мероприятий по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Участник «Школы героев» Владимир Харьков представил проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.
Ветеран СВО из Самарской области предложил построить ФОК в родном селе Марьевка
22 марта 2026 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена Брижинская.
Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена  Брижинская
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
В Самаре обновили реанимацию больницы №5

В отделении реанимации и интенсивной терапии Самарской городской клинической больницы №5 провели капитальный ремонт.

В отделении реанимации и интенсивной терапии Самарской городской клинической больницы №5 провели капитальный ремонт. Подразделение обновлено благодаря средствам, выделенным из областного бюджета.

Как рассказала главный врач больницы Ольга Чуйкова, в ходе капитального ремонта были проведены работы по внутренней отделке помещений, заменены оконные блоки. Полностью модернизированы инженерные системы: водоснабжение, отопление и вентиляция.

«Особое внимание уделено созданию безопасной и современной лечебной среды. В палатах выполнена качественная отделка стен и установлена новая система подачи медицинских газов — выведены дополнительные точки кислорода, необходимые для жизнеобеспечения тяжелых пациентов. Обновленное отделение реанимации рассчитано на 8 коек», — отметила главврач.

На время проведения строительно-монтажных работ лечебный процесс не останавливался. Для обеспечения непрерывности медицинской помощи пациенты реанимации были временно перемещены в другой блок на первом этаже здания. Временное размещение было организовано с сохранением всех жизнеобеспечивающих функций.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений.

 

Фото:   минздрав СО

Указом Президента РФ звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Игорю Давыдкину – профессору, проректору СамГМУ.
23 марта 2026, 15:07
Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено профессору СамГМУ Игорю Давыдкину
Указом Президента РФ звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Игорю Давыдкину – профессору, проректору СамГМУ. Общество
Врач-фтизиатр Самарского противотуберкулезного диспансера им. Постникова Надежда Пыжикова: прививка БЦЖ используется для защиты ребенка от туберкулезной инфекции.
23 марта 2026, 14:33
Самарский врач-фтизиатр ответила на вопросы о вакцинации от туберкулёза и профилактических мероприятиях
Врач-фтизиатр Самарского противотуберкулезного диспансера им. Постникова Надежда Пыжикова: прививка БЦЖ используется для защиты ребенка от туберкулезной... Здравоохранение
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
19 марта 2026, 14:57
Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких... Здравоохранение
Врач-фтизиатр Самарского противотуберкулезного диспансера им. Постникова Надежда Пыжикова: прививка БЦЖ используется для защиты ребенка от туберкулезной инфекции.
23 марта 2026  14:33
Самарский врач-фтизиатр ответила на вопросы о вакцинации от туберкулёза и профилактических мероприятиях
В отделении реанимации и интенсивной терапии Самарской городской клинической больницы №5 провели капитальный ремонт.
23 марта 2026  14:24
В Самаре обновили реанимацию больницы №5
Проект «Моторика ОРТО» и СамГМУ выиграл грант в конкурсе РНФ и Газпромбанка
23 марта 2026  13:37
Проект «Моторика ОРТО» и СамГМУ выиграл грант в конкурсе РНФ и Газпромбанка
Ученые СамГМУ выявили речевые биомаркеры для дистанционного мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью
23 марта 2026  10:27
Ученые СамГМУ выявили речевые биомаркеры для дистанционного мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту 
20 марта 2026  17:21
Более 12 тысяч пациентов получили помощь в новом межрайонном эндокринологическом центре Сызрани
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
20 марта 2026  12:46
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
работник может брать больничный при обострении сезонной аллергии
20 марта 2026  10:11
Работник может брать больничный при обострении сезонной аллергии
В России может появиться новая бесплатная стоматологическая услуга для детей
20 марта 2026  09:51
В России может появиться новая бесплатная стоматологическая услуга для детей
В ходе рабочего визита в Кинельскую ЦРБ министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил строящееся здание новой поликлиники.
19 марта 2026  18:59
Современный медицинский центр: минздрав контролирует подготовку новой поликлиники в Кинеле
В Москве двое 15-летних подростков получили серьезные травмы глаз при попытке воспроизвести химический опыт из социальных сетей.
19 марта 2026  16:35
Московские врачи сохранили зрение школьникам после химического эксперимента
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
В 22 туре Мир РПЛ
22 марта 2026  19:49
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
