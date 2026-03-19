Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту

Как правильно выбрать зубную щетку и пасту? Об этом рассказывает врач-стоматолог общей практики Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян:



"Микроорганизмы, вызывающие кариес, находятся в зубном налете. Разрушение зубов можно предупредить регулярной и тщательной гигиеной.



Основным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.



При выборе зубной щетки необходимо ориентироваться на следующие параметры: щетинки в зубной щетке должны иметь прямой срез, густо располагаться друг к другу, а также они должны быть сделаны из искусственных (синтетических) материалов с целью предотвращения размножения бактерий.



Зубные щетки со средней жесткостью являются самыми оптимальными. Не стоит выбирать щетки с жесткими щетинками, так как они не счищают налет лучше, а лишь травмируют эмаль и десну. Очень жесткая щетина используется в зубных щетках, предназначенных для чистки съемных протезов.



Верный подбор зубной пасты включает изучение её состава, ведь каждый компонент решает определенную задачу. Выбирайте зубные пасты в состав в которых входит фтор в концентрации 1400 ppm или гидроксиапатит (они необходимы для укрепления эмали зубов), индекс абразивности (RDA) должен составлять не более 120 для максимально эффективного удаления налета.



Зубные щетки необходимо менять через каждые 2-3 месяца.



Чистить зубы необходимо как минимум два раза в день — утром после завтрака и вечером перед сном. Продолжительность должна составлять не менее 2 минут. Техника: от красного к белому (от десны к краю зуба), исключить горизонтальные движения.



Электрические гидромассажеры (души, ирригаторы), скребки для языка, флоссы и ершики представляют собой большую группу вспомогательных средств гигиены, которыми тоже нельзя пренебрегать".

Фото: минздрав СО