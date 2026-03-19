Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту

Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.

Как правильно выбрать зубную щетку и пасту? Об этом рассказывает врач-стоматолог общей практики Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян:

"Микроорганизмы, вызывающие кариес, находятся в зубном налете. Разрушение зубов можно предупредить регулярной и тщательной гигиеной.

Основным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.

При выборе зубной щетки необходимо ориентироваться на следующие параметры: щетинки в зубной щетке должны иметь прямой срез, густо располагаться друг к другу, а также они должны быть сделаны из искусственных (синтетических) материалов с целью предотвращения размножения бактерий.

Зубные щетки со средней жесткостью являются самыми оптимальными. Не стоит выбирать щетки с жесткими щетинками, так как они не счищают налет лучше, а лишь травмируют эмаль и десну. Очень жесткая щетина используется в зубных щетках, предназначенных для чистки съемных протезов.

Верный подбор зубной пасты включает изучение её состава, ведь каждый компонент решает определенную задачу. Выбирайте зубные пасты в состав в которых входит фтор в концентрации 1400 ppm или гидроксиапатит (они необходимы для укрепления эмали зубов), индекс абразивности (RDA) должен составлять не более 120 для максимально эффективного удаления налета.

Зубные щетки необходимо менять через каждые 2-3 месяца.

Чистить зубы необходимо как минимум два раза в день — утром после завтрака и вечером перед сном. Продолжительность должна составлять не менее 2 минут. Техника: от красного к белому (от десны к краю зуба), исключить горизонтальные движения.

Электрические гидромассажеры (души, ирригаторы), скребки для языка, флоссы и ершики представляют собой большую группу вспомогательных средств гигиены, которыми тоже нельзя пренебрегать".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Главный врач Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Юлия Шухорова рассказала, какие продукты укрепляют зубы и защищают эмаль.
18 марта 2026, 21:59
Самарский врач-стоматолог высшей категории: "Кариес зубов является болезнью, зависимой от диеты"
Главный врач Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Юлия Шухорова рассказала, какие продукты укрепляют зубы и защищают эмаль.
Медицинская сестра Октябрьской горбольницы, ветеран боевых действий Надежда Сибгатуллина в 2023 году отправилась в зону СВО, где прослужила санинструктором в батальоне материального обеспечения 2 года.
18 марта 2026, 19:31
Медсестра из Октябрьска два года спасала участников СВО в ЛНР
Медицинская сестра Октябрьской горбольницы, ветеран боевых действий Надежда Сибгатуллина в 2023 году отправилась в зону СВО, где прослужила санинструктором в... Здравоохранение
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
18 марта 2026, 14:55
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович. Здравоохранение
