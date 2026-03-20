работник может брать больничный при обострении сезонной аллергии

Работники с сезонной аллергией могут оформить больничный при обострении заболевания, напомнила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. Итоговое решение остаётся за врачом, сообщила она ТАСС.

Парламентарий пояснила, что аллергические реакции включены в международную классификацию болезней. Если симптомы не удаётся снять или у человека есть сопутствующие заболевания, например астма, врач может открыть листок нетрудоспособности.

Сильная головная боль, насморк, слезотечение, зуд и жжение в глазах объективно мешают выполнять трудовые обязанности, отметила депутат. В таких случаях больничный оформляется по показаниям.

Стенякина посоветовала аллергикам заранее обращаться к врачу, не дожидаясь пика цветения.