Врач перечислила усиливающие аллергию весной продукты

В Самаре проходит IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда».
Новый механизм реставрации ОКН в Самаре представили на IV Межрегиональной выставке-форуме «Комфортная городская среда»
С 18 марта по 5 апреля СМИБС и Централизованная система детских библиотек приглашают юных читателей и их родителей на Дни детской книги.
Самарские библиотеки присоединятся к Всероссийской Неделе детской книги
По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 20 марта местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
20 марта в Самарской области ожидается туман
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту
В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года.
На 13 аварийно-опасных участках самарских  дорог повысят безопасность в 2026 году
Андрей Орлов ознакомился с работой кабинета психотерапевтической помощи в рамках рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу.
В Кинеле откроется кабинет психотерапевтической помощи для участников СВО и членов их семей
В среду, 18 марта 2026 года, состоялось заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Виталий Шабалатов провел заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии
25 марта 2026 года в Самаре пройдет обучающий семинар-интенсив для «серебряных» добровольцев - участников Регионального проекта «Театральная студия «Совушки». 
«Серебряные» волонтёры губернии освоят искусство театральных постановок
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
Врач перечислила усиливающие аллергию весной продукты

240
Врач перечислила усиливающие аллергию весной продукты

Профессор, д.м.н., заведующая отделением аллергологии ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина рассказала, какие продукты способы усиливать аллергию весной. В беседе с aif.ru в среду, 18 марта, она отметила, что с началом таяния снега появляются первые симптомы аллергии на пыльцу.

В Центральной России раньше всего реагируют на вербу, затем — на ольху, пыльца которой легко распространяется и вызывает симптомы со стороны дыхательных путей, глаз и кожи, включая зуд и высыпания. Одним из самых распространенных аллергенов остается береза, которая обычно цветет в мае-июне, но при теплой весне реакция может начаться уже в марте-апреле.

По словам специалиста, во время цветения симптомы часто усиливаются из-за перекрестной аллергии: организм реагирует не только на пыльцу, но и на продукты с похожими белками. Так, при аллергии на березу возможна реакция на яблоки, морковь, орехи, сельдерей, сою и другие продукты. Врач пояснила, что иммунная система распознает схожие структуры белков и запускает реакцию.

Ревякина отметила, что на время цветения такие продукты лучше исключить, хотя реакция возникает не у всех пациентов. Возможна и обратная ситуация: даже без выраженной реакции на пыльцу употребление «перекрестных» продуктов может спровоцировать симптомы. Также она напомнила о синдроме «латекс-фрукты», при котором аллергия на латекс связана с реакцией на авокадо, банан, каштан и персик.

Для точного определения аллергенов врач рекомендовала пройти современную компонентную аллергодиагностику, которая позволяет выявить конкретные белки, вызывающие реакцию, пишут "Известия".

Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
19 марта 2026  14:57
Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту
121
Андрей Орлов ознакомился с работой кабинета психотерапевтической помощи в рамках рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу.
19 марта 2026  14:23
В Кинеле откроется кабинет психотерапевтической помощи для участников СВО и членов их семей
160
Врач перечислила усиливающие аллергию весной продукты
19 марта 2026  09:26
Врач перечислила усиливающие аллергию весной продукты
240
Главный врач Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Юлия Шухорова рассказала, какие продукты укрепляют зубы и защищают эмаль.
18 марта 2026  21:59
Самарский врач-стоматолог высшей категории: "Кариес зубов является болезнью, зависимой от диеты"
536
Медицинская сестра Октябрьской горбольницы, ветеран боевых действий Надежда Сибгатуллина в 2023 году отправилась в зону СВО, где прослужила санинструктором в батальоне материального обеспечения 2 года.
18 марта 2026  19:31
Медсестра из Октябрьска два года спасала участников СВО в ЛНР
537
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов с рабочим визитом посетили поликлиническое отделение в поселке Воскресенка.
18 марта 2026  18:25
В Волжском районе в этом году будут возведены 3 ФАПа и врачебная амбулатория
572
Россиянок 18-49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраст
18 марта 2026  16:57
Минздрав: россиянок, не планирующих детей, рекомендуется направлять к психологу
509
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
18 марта 2026  14:55
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
538
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка.
17 марта 2026  20:33
Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
669
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов
17 марта 2026  19:27
В Тольяттинской горбольнице №5 работает новый аппарат МРТ
736
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16082
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
19 марта 2026  13:07
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
204
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
415
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
368
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
1086
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
676
