Тольяттинец огородил муниципальную землю профлистом и установил на ней навес

Житель г. Тольятти огородил муниципальную землю профлистом и установил на ней навес. Администрация города обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить 12 кв. м, принадлежащих государству. Сотрудниками органов принудительного исполнения ему был установлен срок для добровольного исполнения судебного решения.

Так как мужчина требования проигнорировал судебным приставом в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Столкнувшись с дополнительными тратами, должник перенес ограждение на положенное место, демонтировал навес и освободил незаконно занятую землю.