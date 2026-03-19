Раскрыто, какие сервисы вошли в «белый список»

Министерство цифрового развития РФ включило в так называемый «белый список» свыше 120 онлайн‑сервисов, которые продолжают работать при введении ограничений мобильного доступа к интернету на территории России. В перечень входят социальные сети, интернет‑магазины, сайты средств массовой информации, стриминговые платформы и другие ресурсы. Общее количество таких ресурсов было подсчитано журналистами.

В «белый список» внесены онлайн‑сервисы, доступ к которым сохранится даже при ограничениях в работе интернета. В него включены соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», видеоплатформы «VK Видео» и Rutube, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, сети быстрого питания «Вкусно — и точка» и Burger King, операторы связи «Билайн», МТС и «Ростелеком», финансовые сервисы платежной системы «Мир» и онлайн‑банка ВТБ. Об этом сообщали РИА Новости.

Также в список вошли службы доставки «Почта России» и СДЭК, сайты РЖД и «Аэрофлота», сервисы «2ГИС», «Яндекс Драйв», HeadHunter и Gismeteo. Отдельно выделены госресурсы: портал «Госуслуги», «Портал для электронного голосования», сайт Банка России, официальные сайты правительства, парламента, федеральных ведомств, Генпрокуратуры, система «Честный знак» и сервисы ФНС.