Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2

На Земле зафиксировано усиление степени возмущенности магнитного поля. Об этом в ночь на 21 марта предупредили в Институте прикладной геофизики.

Отмечается, что в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли выросла с уровня G1 до G2.

Всего существует пять таких ступеней, где уровень G5 означает «экстремально сильно», а G1 — «слабо», передает ТАСС.

Доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков днем ранее рассказал Известиям, что магнитная буря уровня G2–G3, начавшаяся 20 марта, не способна напрямую повлиять на самочувствие человека, однако может вызвать сбои в работе связи и спутников. В последние годы бури уровня G2–G3 происходят достаточно часто, поскольку Земля находится в фазе высокой солнечной активности. По его словам, такие явления нельзя считать экстраординарными, и в ближайшие годы активность Солнца постепенно пойдет на спад.