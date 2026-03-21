Онищенко рассказал, какая еще эпидемия угрожает России

Ожирение наравне с диабетом может стать еще одной эпидемией, доля россиян с избыточным весом увеличивается, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Вице-премьер Татьяна Голикова во время коллегии Роспотребнадзора заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают беспокойство, ситуация может превратиться в эпидемию.

"Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке. А что такое ожирение? Это можно смело ставить знак равенство с диабетом", - сказал Онищенко.