В Жигулевске мужчина избил свою супругу, за что получил "уголовку"

В феврале текущего года в Отдел МВД России по г. Жигулёвску обратилась 29‑летняя местная жительница с заявлением о том, что её избил супруг.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, оценили ситуацию и убедились, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает и опросили пострадавшую.

По словам заявительницы, инцидент произошёл дома: 27‑летний местный житель – супруг женщины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт по незначительному поводу и избил ее.

После случившегося женщина решила привлечь злоумышленника к ответственности за побои и обратилась за помощью в полицию.

По данным сотрудников полиции, мужчина уже имел проблемы с законом: за месяц до происшествия привлекался к административному наказанию в виде ареста сроком на 10 суток за аналогичное противоправное поведение в отношении другой женщины.

Несмотря на применённую меру воздействия, он не сделал должных выводов и вновь преступил закон.

В настоящее время отделением дознания Отдела МВД России по г. Жигулёвску в отношении 27‑летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние»).

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшедшего.