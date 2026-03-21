21 марта в Самарской области уничтожены шесть беспилотников

Сегодня, 21 марта, сразу после полуночи в Самарской области объявили режим угрозы атаки БпЛА. Вскоре Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Курумоч», которые на момент публикации продолжали действовать, пишет Обоз-инфо.

В 08:43 губернатор Федорищев в своих официальных сетевых аккаунтах сообщил, что утром в небе над Самарской областью сбили шесть вражеских БПЛА.

«На месте падения обломков работают оперативные службы», — написал губернатор. Вячеслав Федорищев также призвал население не публиковать фото и видео вражеских дронов, а также последствия их применения.

«В регионе продолжает действовать режим угрозы подлета БПЛА. Действует план «КОВЕР», — добавил глава Самарской области. Власти не уточнили, какие именно объекты на территории Самарской области были атакованы украинскими военными.

В Минобороны России заявили, что дежурные средства ПВО с 23:00 мск 20 марта до 07:00 мск 21 марта перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Помимо Самарской области, отражать воздушное нападение пришлось Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской областям, Республикам Крым, Татарстан и Московскому региону.