«РКС-Самара» напоминает жителям города: водоснабжение и водоотведение необходимо оплачивать вовремя и в полном объёме.

Сроки оплаты:

- услуги водоснабжения и водоотведения необходимо оплачивать каждый месяц до 15 числа.

Способы оплаты без комиссии:

- через личный кабинет на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login ,

- через операциониста на Почте России,

- через банкоматы и он-лайн оплату АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

Если у абонентов есть приборы учёта, нужно передавать показания ежемесячно любым удобным способом:

- через личный кабинет на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login (с 5 по 25 число),

- через мобильное приложение РКС (с 5 по 25 число),

- через мобильное приложение «Почта Банк» (через сайт https://my.pochtabank.ru с 7 по 20 число);

- через голосового робота и автоответчик по телефону 310-25-40 (с 5 по 25 число),

- при оплате через «Сбербанк онлайн» (с 7 по 20 число),

- при оплате в отделениях Почты России (с 7 по 20 число).

«РКС-Самара» благодарит жителей города за полную и своевременную оплату холодного водоснабжения и водоотведения!