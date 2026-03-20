Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
В Самаре в ДТП с КАМАЗом пострадал водитель
В Сызрани транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде
Самарская область стала абсолютным лидером в России по вредным выбросам
Международный фестиваль оперного искусства в Самаре откроет «Аида»
АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
В Самаре 6 граждан получили сроки за избиение подростков на улице
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
«РКС-Самара» готовят к перекладке сети в Железнодорожном районе

Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов принял участие в традиционном объезде Железнодорожного района Главой г.о.Самара Иваном Носковым. Маршрут был составлен на основе обращений граждан по различным вопросам сферы ЖКХ. В частности, были определены участки сетей водоснабжения и водоотведения, которые будут обновляться в этом году. Перекладка сетей ведётся по производственной и инвестиционной программам предприятия. В этом году обновление будет дополнительно вестись по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в списке – больше 20 адресов на замену линий водоснабжения и водоотведения.

Так, на ул. Аксакова, 3 обновят участок канализационной линии длиной больше 100 метров. Это уже вторая перекладка на ул. Аксакова, ранее здесь уже заменили линию водоотведения. Чтобы снизить количество засоров, одного ремонта сетей мало, подчеркнул на встрече с жителями главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов: «Канализация – это сеть ВОДОотведения, её проектировали для транспортировки только естественных отходов жизнедеятельности человека и всё. Её нельзя использовать как мусорку».

Во 2 квартале этого года запланирована замена участка трубы ХВС на пр. Карла Маркса 13 и 19 – диаметром 200 мм и длиной больше 120 метров. После окончания работ будет восстановлено благоустройство. Эта тема - одна из приоритетных в совместной работе РСО и городской администрации, отметил Глава города Иван Носков: «Все вскрытия должны быть вовремя закрыты, а благоустройство восстановлено. По проверкам сроков и качества будем привлекать контролирующие органы. Цель этого объезда – не выявление нарушений, а открытый диалог с жителями и ответы на их вопросы».

Также в городской администрации обратили внимание, что по существующим правилам в охранной зоне коммунальных сетей нельзя бесконтрольно высаживать деревья – только газон, небольшие декоративные кустарники и цветы. «Прежде чем разбивать газоны, строить нужные детские площадки, необходимо обратиться в ресурсоснабжающие организации за согласованием, - уточнил Игорь Давыдов. – Это не только вопрос благоустройства, но и вопрос безопасности

 

