В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих на заводе

Следственным отделом по городу Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как ранее сообщал OBOZ.INFO, мужчины, являвшиеся сотрудниками подрядной организации ООО «Левада», на территории одного из нефтеперерабатывающих предприятий Новокуйбышевска, спустились в колодец, в котором было зафиксировано низкое содержание кислорода в воздухе.

По предварительным данным, рабочие отравились парами метана. Одному из погибших было 30 лет, второму — 55, а третьему — 43 года.

По версии следствия, в результате нарушения требований охраны труда при проведении работ в коллекторе по гидроиспытанию сетей свежей воды погибли трое рабочих.

В настоящее время следователям назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.