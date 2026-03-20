В Самаре ищут охрану для крытого футбольного манежа за 14,2 млн рублей

ГАУ СО «Самара Арена» ищет подрядчика, который проследит за порядком и сохранностью крытого футбольного манежа в Кировском районе. Начальная цена контракта составляет 14,2 млн рублей.

Охранять двухэтажный спортивный объект площадью 14,9 тыс. «квадратов» и вместимостью в 498 зрителей на улице Демократической, 57в нужно с 28 апреля 2026-го по 27 апреля 2027 года.

Необходимо подготовить два поста — у центрального входа и в комнате видеонаблюдения. Специалисты подрядчика должны иметь при себе паспорт и профильное удостоверение, средства связи.

«Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность имущества заказчика», — говорится в техзадании к контракту.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 30 марта только от представителей малого и среднего бизнеса. Итоги подведут 31-го числа, пишет Самара-МК.