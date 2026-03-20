На Куйбышевской железной дороге сформированы 20 противоразмывных поездов для защиты инфраструктуры от паводковых вод. В каждом поезде вагоны с щебнем, камнями, пиломатериалами и необходимыми инструментами. Параллельно проводятся работы по очищению кюветов, водоотводов и лотков, а также вывозу снега со станций. На данный момент уже очищено:

➡️более тысячи мостов

➡️ две тысячи водопропускных труб

➡️3 тыс. км кюветов, нагорных и водоотводных канав

Также укрепляют сложные участки пути, на которых установливаем постоянное наблюдение. Особое внимание уделено участкам Ульяновск-Центральный – Ульяновск-2 и Дёма – Уфа – Черниковка.

Совместно с представителями областных администраций проверены плотины, все сооружения находятся в исправном состоянии. Промеры русел 26 мостов не выявили размывов.

Локомотивные бригады и работники путевого комплекса прошли обучение по действиям при обнаружении размывов.