Делегация Республики Армения посетила ресурсоснабжающие предприятия Самары

19 марта в рамках официального визита делегация из города Спитака (Республика Армения) посетила самарские ресурсоснабжающие предприятия ООО «СКС» и ПАО «Т Плюс». Целью визита стало изучение опыта самарских предприятий по внедрению современных технологических решений в производственный процесс. Напомним, город Спитак был разрушен в результате сокрушительного землетрясения в 1988 году. В настоящее время Спитак восстановлен, численность населения составляет порядка 44 тысяч человек.



«Наши партнеры выразили заинтересованность в изучении опыта работы предприятий ЖКХ, так как в настоящее время этот вопрос крайне актуален для Спитака. Мы стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество выстраивалось на принципах взаимного уважения и приносило пользу обеим сторонам, поэтому учитываем пожелания гостей по формированию программы визита и включили в программу также посещение ресурсоснабжающих предприятий. Я вижу задачу администрации в том, чтобы предоставить возможность нашим партнерам получить необходимую информацию, начать диалог. Это касается не только данного конкретного визита. Например, в ближайшее время мы планируем отправиться в Республику Армения с бизнес-миссией, что будет способствовать налаживанию связей между промышленниками и предпринимателями двух стран», – подчеркнул глава города Самары Иван Носков.



Армянская делегация посетила цех канализационных насосных станций ООО «СКС» — структурное подразделение компании, отвечающее за эксплуатацию канализационных насосных станций. Несколько лет назад в цехе была проведена реконструкция, работу КНС автоматизировали. Делегация ознакомилась со всеми этапами очистки, с новейшим оборудованием и технологиями, которые используются для очистки сточных вод в Самаре.



Также гости побывали в Центре мониторинга качества «Т Плюс», где познакомились со спецификой работы централизованного теплоснабжения. Центр мониторинга — это современная информационная «база», куда стекается вся информация по работе сетей и теплопунктов нескольких регионов страны. По словам делегатов, в настоящее время рассматривается возможность создания системы централизованного теплоснабжения в Спитаке.



«Жители Спитака никогда не забудут братскую поддержку, оказанную жителями Куйбышевской области и города Куйбышева. Со временем нам удалось преодолеть трудности, восстановить город. В последние годы мы последовательно реализуем шаги по улучшению инфраструктуры, активизации образовательной и культурной жизни, продвижению инвестиционных программ. Опыт Самары в данном случае может быть полезен для Спитака. Мы проанализируем информацию, полученную в ходе визита на ресурсоснабжающие предприятия Самары, и примем решение о возможном внедрении технологий на армянской земле», – отметил глава Спитакской общины Каджайр Никогосян.

