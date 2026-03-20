В Москве обсудили подготовку к иВолге 2026: форум пройдёт в Самарской области с участием всех регионов ПФО

18 марта 2026 года в Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Участники обсудили концепцию форума, форматы взаимодействия регионов и ключевые направления подготовки к мероприятию.



«Форум давно вышел за рамки окружного события – это всероссийская площадка, которая задаёт стандарты молодёжной политики. Важно, что каждый регион Приволжья не просто участвует, а берёт на себя ответственность за конкретные направления. Это и есть настоящая командная работа», – сказал, открывая совещание, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В 2026 году будет работать Окружная дирекция форума, в рамках которой каждый из 14 регионов ПФО отвечает за определённое направление. Так, например, Нижегородская область будет курировать профиль «Арт-код», а Республика Татарстан – направление «Код служения». В ходе заседания представители всех субъектов округа в формате видеоконференцсвязи доложили о текущей стадии подготовки. В апреле в Самаре планируется провести сбор окружной команды с презентацией итоговой концепции форума.

«В 2025 году участниками форума стали более 1 500 человек из 80 регионов России и 9 иностранных государств. При этом заявки подали свыше 28 тысяч человек – конкурс составил более 20 человек на место, что стало абсолютным рекордом форумной кампании в стране», – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

С 2024 года в линейке всероссийской форумной кампании Росмолодёжи введён профильный форум Движения Первых – ключевая площадка для развития детскомолодёжных сообществ и поддержки инициатив. Форум создаёт единое пространство для взаимодействия участников, обмена опытом и выработки решений, направленных на развитие Движения. Заместитель председателя Правления Движения Первых Ксения Янова подчеркнула высокую значимость мероприятия для движения.

«В этом году в третий раз в рамках масштабного события объединятся все категории участников Движения Первых: обучающиеся, наставники и специалисты различных сфер. Нам также важно, чтобы по итогам форума были сформированы продукты, способствующие развитию детскомолодёжного движения в целом», – сказала Ксения Янова.



Напомним, Молодёжный форум ПФО «иВолга» пройдёт с 24 по 29 июля 2026 года на территории Мастрюковских озёр в Самарской области. Главная тема форума – «Код России: единство в многообразии», которая созвучна Году единства народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Участников традиционно ждёт палаточный городок на Мастрюковской поляне с размещением в палатках на 2–3 человека. Особый акцент сделан на доступной среде: на форуме будет работать Инклюзивный городок, где предусмотрены пандусы, специальные жилые зоны и площадки для отдыха. В 2025 году такой подход позволил принять 30 участников с особыми возможностями здоровья из 18 регионов страны.

Участники могут подать заявку по одному из восьми тематических направлений: «Арткод», «Код призвания», «Код служения», «Код знаний», «Код туризма», «Семейный код», «МедиаКод» и «Код Первых».

Участие в форуме бесплатное. Подать заявку можно на платформе «Росмолодёжь.Форумы»: https://myrosmol.ru/events/b2642185d1484be294463904b10e9f02

Зоны ответственности регионов Приволжского федерального округа в рамках форума иВолга:

Образовательные смены

1. «Код туризма» – Самарская область

2. «Семейный код» – Республика Мордовия

3. «Арт-код» – Нижегородская область

4. «Код знаний» – Пермский край

5. «Код служения» – Республика Татарстан

6. «Код Первых» – Чувашская Республика

Окружные активности

1. Конкурс шатров – Оренбургская область

2. Конкурс арт-объектов и арт-объект Форума – Республика Марий Эл

3. Фестиваль НВП / Марш-бросок – Пензенская область

4. Фестиваль дворовых видов спорта – Ульяновская область

5. Народный фестиваль – Республика Башкортостан

6. иВолжский пленэр (Конкурс художников) – Кировская область

Молодёжный форум ПФО

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО