Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
В Самаре в ДТП с КАМАЗом пострадал водитель
В Самаре в ДТП с КАМАЗом пострадал водитель
В Сызрани транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде
В Сызрани транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде
Самарская область стала абсолютным лидером в России по вредным выбросам
Самарская область стала абсолютным лидером в России по вредным выбросам
Международный фестиваль оперного искусства в Самаре откроет «Аида»
Международный фестиваль оперного искусства в Самаре откроет «Аида»
АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
В Самаре 6 граждан получили сроки за избиение подростков на улице
В Самаре 6 граждан получили сроки за избиение подростков на улице
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
В Москве обсудили подготовку к иВолге 2026: форум пройдёт в Самарской области с участием всех регионов ПФО

103
В Москве обсудили подготовку к иВолге 2026: форум пройдёт в Самарской области с участием всех регионов ПФО

18 марта 2026 года в Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Участники обсудили концепцию форума, форматы взаимодействия регионов и ключевые направления подготовки к мероприятию.


«Форум давно вышел за рамки окружного события – это всероссийская площадка, которая задаёт стандарты молодёжной политики. Важно, что каждый регион Приволжья не просто участвует, а берёт на себя ответственность за конкретные направления. Это и есть настоящая командная работа», – сказал, открывая совещание, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.
В 2026 году будет работать Окружная дирекция форума, в рамках которой каждый из 14 регионов ПФО отвечает за определённое направление. Так, например, Нижегородская область будет курировать профиль «Арт-код», а Республика Татарстан – направление «Код служения». В ходе заседания представители всех субъектов округа в формате видеоконференцсвязи доложили о текущей стадии подготовки. В апреле в Самаре планируется провести сбор окружной команды с презентацией итоговой концепции форума.
«В 2025 году участниками форума стали более 1 500 человек из 80 регионов России и 9 иностранных государств. При этом заявки подали свыше 28 тысяч человек – конкурс составил более 20 человек на место, что стало абсолютным рекордом форумной кампании в стране», – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
С 2024 года в линейке всероссийской форумной кампании Росмолодёжи введён профильный форум Движения Первых – ключевая площадка для развития детскомолодёжных сообществ и поддержки инициатив. Форум создаёт единое пространство для взаимодействия участников, обмена опытом и выработки решений, направленных на развитие Движения. Заместитель председателя Правления Движения Первых Ксения Янова подчеркнула высокую значимость мероприятия для движения.
«В этом году в третий раз в рамках масштабного события объединятся все категории участников Движения Первых: обучающиеся, наставники и специалисты различных сфер. Нам также важно, чтобы по итогам форума были сформированы продукты, способствующие развитию детскомолодёжного движения в целом», – сказала Ксения Янова.


Напомним, Молодёжный форум ПФО «иВолга» пройдёт с 24 по 29 июля 2026 года на территории Мастрюковских озёр в Самарской области. Главная тема форума – «Код России: единство в многообразии», которая созвучна Году единства народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным.
Участников традиционно ждёт палаточный городок на Мастрюковской поляне с размещением в палатках на 2–3 человека. Особый акцент сделан на доступной среде: на форуме будет работать Инклюзивный городок, где предусмотрены пандусы, специальные жилые зоны и площадки для отдыха. В 2025 году такой подход позволил принять 30 участников с особыми возможностями здоровья из 18 регионов страны.
Участники могут подать заявку по одному из восьми тематических направлений: «Арткод», «Код призвания», «Код служения», «Код знаний», «Код туризма», «Семейный код», «МедиаКод» и «Код Первых».
Участие в форуме бесплатное. Подать заявку можно на платформе «Росмолодёжь.Форумы»: https://myrosmol.ru/events/b2642185d1484be294463904b10e9f02
Зоны ответственности регионов Приволжского федерального округа в рамках форума иВолга:
Образовательные смены
1. «Код туризма» – Самарская область
2. «Семейный код» – Республика Мордовия
3. «Арт-код» – Нижегородская область
4. «Код знаний» – Пермский край
5. «Код служения» – Республика Татарстан
6. «Код Первых» – Чувашская Республика
Окружные активности
1. Конкурс шатров – Оренбургская область
2. Конкурс арт-объектов и арт-объект Форума – Республика Марий Эл
3. Фестиваль НВП / Марш-бросок – Пензенская область
4. Фестиваль дворовых видов спорта – Ульяновская область
5. Народный фестиваль – Республика Башкортостан
6. иВолжский пленэр (Конкурс художников) – Кировская область
Молодёжный форум ПФО

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
91
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
170
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
503
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
487
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном.
19 марта 2026  16:07
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения
536
