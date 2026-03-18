«РКС-Самара»: к работе во время паводка готовы!

Ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» привела все технические подразделения в состояние повышенной готовности в связи с приближающимся паводком.

Каждый год в период паводка объём воды, поступающей на Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) по сетям канализации, увеличивается в несколько раз. Это может привести к сложным ситуациям на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях.

Жители частных домов, работники управляющих компаний, не задумываясь о последствиях, открывают канализационные колодцы и туда направляют талые воды. С водой в канализацию попадают предметы и вещества, которые создают засоры и изливы.

А если сточная вода с нефтепродуктами и химией с дорог доходит до очистных сооружений, которые не предназначены для их приёма, то могут безвозвратно погибнуть бактерии, которые производят биологическую очистку стоков. Это может стать технологической и экологической проблемой.

Уважаемые абоненты: необходимо выполнять правила пользования городской системой водоотведения и принимать меры по отводу талых вод в кюветы, дождеприёмники, ливневую канализацию. Категорически запрещено сбрасывать в канализационные колодцы лёд, снег и отводить в них талые и дождевые воды! От этого зависит работа всей городской канализации, комфорт в домах и на улицах города.