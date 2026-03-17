В Волжском районе убрали незаконную свалку

Двое молодых людей из Самарской области устроили на своем участке свалку твердых бытовых отходов. Суд вынес решение обязать их убрать с земли, предназначенной для сельскохозяйственной деятельности, мусор. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Волжского района.

В рамках исполнительных производств судебный пристав вынес в отношении должников постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы страны. Также, в связи с тем, что молодые люди свалку не ликвидировали, в отношении них были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей с каждого.

Принятые судебным приставом меры побудили владельцев участка исполнить решение суда и ликвидировать несанкционированную свалку твердых бытовых отходов со своего участка.