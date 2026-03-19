49% самарцев считают себя интернет-зависимыми

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.



В Самаре 16% участников опроса уверенно заявили о своей digital-зависимости, еще 33% скорее согласны с этим утверждением. 51% зависимость отрицают: 30% — скорее не согласны, а 21% категорически отвергают такую возможность.



Чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет: 54% опрошенных ответили «однозначно да» или «скорее да». Среди респондентов старше 45 лет таких 44%. Женщины несколько чаще мужчин склонны признавать себя зависимыми (51% против 46% соответственно).



Респонденты с высшим образованием ощущают себя зависимыми чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование.



Многие горожане сегодня практикуют «цифровой детокс» — сознательный отказ от девайсов и интернета, и непоследнюю роль в этом сыграла политика замедления и блокировки мессенджеров и YouTube. Причем 14% утверждают, что делают это ежедневно: «Ставлю ночной режим»; «На работе не пользуюсь принципиально». Еще 10% устраивают разгрузку несколько раз в неделю, 7% — несколько раз в месяц, 3% — несколько раз в год, 2% — раз в несколько лет.



Но большинство экономически активных респондентов (64%) по-прежнему не ограничивают себя в использовании цифровых устройств. Граждане старше 45 лет реже, чем молодежь, называют себя зависимыми и цифровой детокс практикуют реже. Среди опрошенных с высшим образованием больше digital-зависимых, чем среди людей со средним специальным, но при этом отказ от гаджетов они практикуют реже.



Время проведения: 6—13 марта 2026 года