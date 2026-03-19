Каждый третий житель Самары (38,6%) считает, что ипотека скрепляет брак

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре проходит IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда».
Новый механизм реставрации ОКН в Самаре представили на IV Межрегиональной выставке-форуме «Комфортная городская среда»
С 18 марта по 5 апреля СМИБС и Централизованная система детских библиотек приглашают юных читателей и их родителей на Дни детской книги.
Самарские библиотеки присоединятся к Всероссийской Неделе детской книги
По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 20 марта местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
20 марта в Самарской области ожидается туман
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту
В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года.
На 13 аварийно-опасных участках самарских  дорог повысят безопасность в 2026 году
Андрей Орлов ознакомился с работой кабинета психотерапевтической помощи в рамках рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу.
В Кинеле откроется кабинет психотерапевтической помощи для участников СВО и членов их семей
В среду, 18 марта 2026 года, состоялось заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Виталий Шабалатов провел заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии
25 марта 2026 года в Самаре пройдет обучающий семинар-интенсив для «серебряных» добровольцев - участников Регионального проекта «Театральная студия «Совушки». 
«Серебряные» волонтёры губернии освоят искусство театральных постановок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.13
1.22
EUR 94.67
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый третий житель Самары (38,6%) считает, что ипотека скрепляет брак

237
Каждый третий житель Самары (38,6%) считает, что ипотека скрепляет брак

Самый распространённый аргумент – сложность раздела имущества (24%). При этом, чем счастливее брак, тем меньше самарцы связывают его устойчивость с финансовыми обязательствами.

 

Почти каждый второй самарец допускает, что ипотека может играть «скрепляющую» роль в браке. Об этом свидетельствуют результаты исследования девелопера Level Group, посвященного тому, как жители Самары воспринимают жилищные кредиты в контексте семейных отношений. 

Согласно данным исследования, 38,6% респондентов в той или иной степени согласны с тем, что ипотека способна удерживать супругов вместе. При этом речь идет преимущественно о прагматичных причинах. Самый распространённый аргумент – сложность раздела имущества: его выбрали 24% участников опроса. Еще 21% считают, что на ипотеку решаются только с партнёром, в надежности которого уверены на сто процентов.  Фактически для многих семей ипотека становится символом доверия к партнеру и надежности. Лишь 3% связывают «скрепляющий» эффект ипотеки с серьезностью совместных обязательств как таковых. В то же время большинство опрошенных (61,4%) не считают ипотеку фактором, влияющим на прочность брака. 35% уверены, что союз скрепляют чувства, а не финансовые обязательства, а 16% отмечают, что ипотека в принципе не является помехой для перемен в личной жизни.

Как отношение к ипотеке зависит от счастья в браке

Результаты опроса также показали заметную связь между субъективной оценкой собственного брака и отношением к ипотеке. Среди тех, кто называет свой брак абсолютно счастливым, 59% не считают ипотеку фактором, который способен удерживать супругов вместе. В этой счастливой группе респондентов 34% уверены, что брак держится на чувствах, а 25% считают, что ипотека не мешает расставанию. При этом 40% всё же допускают «скрепляющий» эффект ипотеки, чаще всего из-за сложности раздела имущества. Среди респондентов, которые в целом считают брак счастливым, но признают наличие проблем, мнения распределились почти поровну. 49% считают, что ипотека может скреплять брак, а 51% – что она не играет решающей роли. Наиболее популярным аргументом в пользу ипотеки здесь стало убеждение, что на нее решаются только с абсолютно надёжным партнёром.

Любопытно, что среди тех, кто не считает свой брак счастливым, отношение к ипотеке наиболее скептичное. 75% опрошенных в этой группе убеждены, что ипотека не удерживает людей вместе. Более половины из них уверены, что брак скрепляют чувства, а не финансовые обязательства, а почти четверть считают, что ипотека не мешает изменениям в личной жизни.

«Интересно, что почти половина россиян хотя и допускают «скрепляющую» роль ипотеки, но оценивают этот эффект скорее как юридический и экономический, а не эмоциональный. Но чем счастливее люди оценивают свой брак, тем меньше они склонны связывать его устойчивость с финансовыми обязательствами. Это особенно важно в контексте изменений в программе семейной ипотеки: с 1 февраля 2026 года у супругов фактически нет второго шанса воспользоваться льготной ставкой. В такой ситуации выбор квартиры и застройщика становится долгосрочным решением с высокой ценой ошибки. Ипотека действительно может “скреплять” союз – но прежде всего ответственностью и расчетом, а не эмоциями», – резюмирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список