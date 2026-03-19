Каждый третий житель Самары (38,6%) считает, что ипотека скрепляет брак

Почти каждый второй самарец допускает, что ипотека может играть «скрепляющую» роль в браке. Об этом свидетельствуют результаты исследования девелопера Level Group, посвященного тому, как жители Самары воспринимают жилищные кредиты в контексте семейных отношений. Согласно данным исследования, 38,6% респондентов в той или иной степени согласны с тем, что ипотека способна удерживать супругов вместе. При этом речь идет преимущественно о прагматичных причинах. Самый распространённый аргумент – сложность раздела имущества: его выбрали 24% участников опроса. Еще 21% считают, что на ипотеку решаются только с партнёром, в надежности которого уверены на сто процентов. Фактически для многих семей ипотека становится символом доверия к партнеру и надежности. Лишь 3% связывают «скрепляющий» эффект ипотеки с серьезностью совместных обязательств как таковых. В то же время большинство опрошенных (61,4%) не считают ипотеку фактором, влияющим на прочность брака. 35% уверены, что союз скрепляют чувства, а не финансовые обязательства, а 16% отмечают, что ипотека в принципе не является помехой для перемен в личной жизни. Как отношение к ипотеке зависит от счастья в браке Результаты опроса также показали заметную связь между субъективной оценкой собственного брака и отношением к ипотеке. Среди тех, кто называет свой брак абсолютно счастливым, 59% не считают ипотеку фактором, который способен удерживать супругов вместе. В этой счастливой группе респондентов 34% уверены, что брак держится на чувствах, а 25% считают, что ипотека не мешает расставанию. При этом 40% всё же допускают «скрепляющий» эффект ипотеки, чаще всего из-за сложности раздела имущества. Среди респондентов, которые в целом считают брак счастливым, но признают наличие проблем, мнения распределились почти поровну. 49% считают, что ипотека может скреплять брак, а 51% – что она не играет решающей роли. Наиболее популярным аргументом в пользу ипотеки здесь стало убеждение, что на нее решаются только с абсолютно надёжным партнёром. Любопытно, что среди тех, кто не считает свой брак счастливым, отношение к ипотеке наиболее скептичное. 75% опрошенных в этой группе убеждены, что ипотека не удерживает людей вместе. Более половины из них уверены, что брак скрепляют чувства, а не финансовые обязательства, а почти четверть считают, что ипотека не мешает изменениям в личной жизни. «Интересно, что почти половина россиян хотя и допускают «скрепляющую» роль ипотеки, но оценивают этот эффект скорее как юридический и экономический, а не эмоциональный. Но чем счастливее люди оценивают свой брак, тем меньше они склонны связывать его устойчивость с финансовыми обязательствами. Это особенно важно в контексте изменений в программе семейной ипотеки: с 1 февраля 2026 года у супругов фактически нет второго шанса воспользоваться льготной ставкой. В такой ситуации выбор квартиры и застройщика становится долгосрочным решением с высокой ценой ошибки. Ипотека действительно может “скреплять” союз – но прежде всего ответственностью и расчетом, а не эмоциями», – резюмирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.