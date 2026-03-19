Директор музея Алабина в Самаре покинул свой пост

Андрей Кочетков оставил должность директора Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина. Контракт завершился 18 марта, и, по собственному желанию, он не стал его продлевать. Об этом Кочетков подробно рассказал на своей странице в соцсети «ВК», поблагодарив команду и партнеров.

«Считаю, что я был полезен музею в эти годы. Но в какой степени буду полезен дальше, мне самому не очень понятно. Лучше для музея будет, если он перейдет в другие заботливые руки - к человеку с новой энергией и идеями», - рассказал он.

С 23 марта исполняющей обязанности директора станет Ирина Свиридова, заведующая Музея модерна. За пять лет работы Кочеткова в музее открылся Археоцентр, проекты дважды входили в шорт-лист премии «Музейный Олимп», а посещаемость главного здания в «Ночь музеев» била рекорды. Сам он остается в Самаре и открыт к новым проектным предложениям, пишет Самара-КП.