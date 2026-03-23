В Кировском районе Самары автомобилистка въехала в котлован для прокладки коммуникаций

22 марта 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

В Кировском районе Самары в 01:00, водитель автомобиля Suzuki SX4 – женщина 1972 г.р., осуществляя движение по прилегающей территории, расположенной напротив д. 430 по проспекту Карла Маркса, не выбрала скорость, позволяющую вести контроль за движением автомобиля, не справилась с рулевым управление автомобиля и совершила съезд автомобиля в котлован для прокладки коммуникаций (ограждения отсутствовали). Пострадавшая женщина-водитель госпитализирована в медицинское учреждение.