Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с пострадавшими в Волжском районе

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: в 23:00 водитель ВАЗ 2107 – мужчина 2000 года рождения, двигаясь по автодороге «Самара-Новокуйбышевск» Волжского района со стороны г. Чапаевск в направлении г. Самара, на 20 км, не выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего допустил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль МАЗ, под управлением водителя – мужчины 1965 г.р. Пострадавшие - водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажир - мужчина 1978 года рождения доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.