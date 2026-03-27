Самарцам напомнили о запретах на рыбалку

В четверг, 26 марта, на пресс-конференции начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Волго-Вятского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Виктор Шмалько напомнил о датах запретов, зная которые можно избежать штрафов и уголовной ответственности, пишет Волга Ньюс.

С 20 апреля по 10 июня на Саратовском и Куйбышевском водохранилищах запрещено ловить рыбу в пределах Самарской области. Впрочем, это не касается рыбаков, которые будут ловить с берега на поплавочные и донные удочки (на них может быть не более двух крючков), или использовать спиннинг.

"Часто рыбаки задают вопрос: как считается крючок-тройник. Отвечаю: по общему правилу, то есть можно использовать два таких крючка", — отметил Виктор Шмалько.

По ракам сроки запретов другие: с 1 декабря по 14 июля и с 16 августа по 14 сентября.

В свободные от запрета периоды разрешается добывать 50 раков и 5 кг рыбы в сутки на одного человека. Отдыхающим в палатке на момент проверки можно иметь при себе двухсуточную норму рыбы — 10 кг.

"Если рыбак-любитель в первый день отдыха поймал большую рыбу на 8 кг, то во второй день он может позволить себе поймать рыбу общей массой не более двух килограмм", — подчеркнул эксперт.

Нарушителям грозит штраф или уголовное наказание. При этом штраф рассчитывается по количеству пойманной в нерест рыбы: например, за судака любого веса придется заплатить 6600 рублей. А за улов, который оценивается в 10000 рублей и выше, предусмотрено уголовное наказание.

Стоит отметить, что за вылов стерляди, которая внесена в Красную книгу Самарской области, придется оплатить более 4600 рублей штрафа за одну рыбку или понести уголовное наказание в любой календарный месяц года.

По словам Виктора Шмалько, в 2025 году было составлено 1880 протоколов об административном правонарушении, из которых по 72-м возбуждены уголовные дела. "Если сравнивать с 2024 годом, уголовных дел стало меньше. Но это не потому что рыбаки стали сознательней, а потому что мы проводим активную превентивную работу и потенциальные уголовные дела останавливаются на уровне протокола об административном правонарушении", — говорит Шмалько.