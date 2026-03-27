Самарцам рассказали о поддельных QR-кодах мошенников на мусорных контейнерах

В Самаре стартовал пилотный проект по размещению QR-кодов на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов. В течение недели специальные таблички появятся на площадках, содержание которых входит в обязанности управляющих компаний.

С их помощью жители смогут оперативно сообщать о нарушениях — несвоевременном вывозе мусора или ненадлежащем состоянии площадки — напрямую в Государственную жилищную инспекцию и к региональному оператору. Чат-бот, который будет доступен по сканированию кода, предназначен исключительно для сбора визуальной информации о состоянии площадок и выявления нарушений.

Однако с нововведением стоит быть осторожнее. Государственная жилищная инспекция Самарской области предостерегает граждан от возможных попыток мошенничества, связанных с размещением поддельных QR-кодов. Ведомство перечислило три ключевых признака подлинных табличек. Во-первых, официальные коды изготавливаются в типографии — они отличаются высокой четкостью печати и устойчивостью к внешним воздействиям. Во-вторых, на каждом подлинном QR-коде указан официальный телефон горячей линии ГЖИ: 8-846-200-02-98. В-третьих, чат-бот никогда не запрашивает личную информацию, банковские реквизиты или другие конфиденциальные данные — достаточно сделать фотографию самой контейнерной площадки.

Любые запросы на предоставление персональных данных или переходы на сторонние сайты должны рассматриваться как подозрительные.

Напомним, пилотный проект, разработанный Государственной жилищной инспекцией Самарской области, охватит 800 контейнерных площадок в областной столице, пишет ГТРК-Самара.