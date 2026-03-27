В Самаре выберут «Лучшую команду ПФО по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте»

2 апреля 2026 года с 9.00 до 18.00 в Самаре состоятся соревнования на звание «Лучшая команда Приволжского федерального округа по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте».

Основная цель соревнований - практическая отработка навыков по оказанию помощи гражданам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, а также обмен опытом, пропаганда знаний, приёмов и способов спасения пострадавших и оказания им первой помощи, в том числе в результате ДТП.

В рамках соревнований будут отработаны действия по развертыванию сил и средств аварийно-спасательных и медицинских служб на месте ДТП, деблокированию пострадавших из аварийного транспортного средства с использованием аварийно-спасательного инструмента, оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП и эвакуации их в безопасную зону, тушению возгорания транспортного средства.

В соревнованиях примут участие 17 команд регионов Поволжья.

Место проведения соревнований: г. Самара, Долотный переулок 19а, территория Волжского спасательного центра МЧС России.