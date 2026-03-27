Итоги 48-го музыкального конкурса «Весенняя капель» подвели в Самаре

В Самарской детской школе искусств № 1 завершился ежегодный конкурс исполнительского мастерства «Весенняя капель».

В этом году он прошел уже в 48-й раз и собрал более 130 учащихся и преподавателей из 23 образовательных учреждений, а также исполнителей из соседних регионов. Традиционно конкурс проходил по двум направлениям: «Вокальное исполнительство» и «Инструментальное исполнительство».

По результатам конкурсных испытаний лучшим исполнителям и музыкантам были присвоены звания лауреатов I, II и III степеней. Гран-При конкурса получил учащийся Детской школы искусств Первомайского района Оренбургской области Егор Абыяк.