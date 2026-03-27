Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником
Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон
Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области
Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.13
1.41
EUR 95
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году

25
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 20,3 километра автомобильных дорог, входящих в региональную опорную сеть. Работы охватят ключевые транспортные артерии, обеспечивающие бесперебойное движение и связанность территорий.

Опорная сеть формирует транспортный каркас региона и страны в целом, объединяя дороги федерального и регионального значения, по которым проходят основные грузовые и пассажирские потоки. Такие трассы обеспечивают связь между муниципальными образованиями, крупными промышленными центрами и соседними субъектами. Их состояние напрямую влияет на эффективность экономики и безопасность передвижения.

По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году доля опорной сети, соответствующей нормативам, должна достичь 85%. В Самарской области протяженность таких дорог превышает 1,5 тысячи километров, из них 875,7 км — федеральные трассы, 647,1 км — региональные. В план ремонта на этот год вошли три крупных объекта.

В Самаре обновят участок Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,82 км. Здесь выполнят замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Интенсивность движения на этой магистрали достигает 120 тысяч автомобилей в сутки.

 

В Тольятти продолжится ремонт трех участков Обводного шоссе общей протяженностью 12 км. Работы начались в прошлом году: сейчас подрядчик занимается устройством ливневой канализации с накопительными резервуарами и очистными сооружениями, параллельно ведет ремонт моста через оросительный канал и переустройство электросетей с переносом их под землю. Пропускная способность дороги превышает 40 тысяч автомобилей в сутки. Работы по капремонту дороги завершатся в 2027 году.

Также в этом году запланирован капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на 17-м км автомобильной дороги «Самара — Большая Черниговка» до трассы «Самара — Волгоград». Протяженность сооружения составляет 47 пог. м. Оно находится в предаварийном техническом состоянии и не соответствует современным нагрузкам, при этом обеспечивает выезд на федеральную сеть дорог. Интенсивность движения здесь — 25 тысяч автомобилей в сутки.

«Этот путепровод — важнейший участок для грузовых перевозок, здесь большой поток фур. Я сам часто езжу по этому маршруту, и состояние сооружения оставляет желать лучшего. Когда его приведут в порядок, и безопасность, и время в пути сократится», — поделился водитель фуры Сергей Ситников, имеющий многолетний стаж работы на междугородних перевозках.

Вопросы состояния опорной сети дорог находятся на особом контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На оперативном совещании в региональном правительстве 16 марта обсуждалась реализация планов дорожного ремонта. По итогам обсуждения глава региона поручил министерству транспорта усилить взаимодействие с ФКУ «Большая Волга» для обеспечения синхронизации работ на федеральных и региональных трассах.

По итогам реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» к концу 2026 года уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения в Самарской области должен достичь 85,01%. Всего с 2023 года в регионе отремонтировано 123 км таких трасс.

«Всего в этом году по нацпроекту направим на обновление дорог в Самарской области более 8 млрд рублей. Работу будем вести на 76 объектах. Все муниципальные образования Самарской области получат субсидии из регионального бюджета на дорожные работы. Общий объем средств – почти 6,7 млрд рублей. Благодаря этому в муниципалитетах в нормативное состояние приведем 170 км дорог местного значения», - отметил Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026, 10:07
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
И сегодня войска Росгвардии играют важную роль в обеспечении государственной и общественной безопасности, спокойствия и благополучия наших граждан. Общество
120
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026, 17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств,... Политика
576
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026, 21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял... Политика
1239

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026  10:07
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
102
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
574
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
1238
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
759
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
684
Весь список