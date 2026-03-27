В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 20,3 километра автомобильных дорог, входящих в региональную опорную сеть. Работы охватят ключевые транспортные артерии, обеспечивающие бесперебойное движение и связанность территорий.

Опорная сеть формирует транспортный каркас региона и страны в целом, объединяя дороги федерального и регионального значения, по которым проходят основные грузовые и пассажирские потоки. Такие трассы обеспечивают связь между муниципальными образованиями, крупными промышленными центрами и соседними субъектами. Их состояние напрямую влияет на эффективность экономики и безопасность передвижения.

По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году доля опорной сети, соответствующей нормативам, должна достичь 85%. В Самарской области протяженность таких дорог превышает 1,5 тысячи километров, из них 875,7 км — федеральные трассы, 647,1 км — региональные. В план ремонта на этот год вошли три крупных объекта.

В Самаре обновят участок Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,82 км. Здесь выполнят замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Интенсивность движения на этой магистрали достигает 120 тысяч автомобилей в сутки.

В Тольятти продолжится ремонт трех участков Обводного шоссе общей протяженностью 12 км. Работы начались в прошлом году: сейчас подрядчик занимается устройством ливневой канализации с накопительными резервуарами и очистными сооружениями, параллельно ведет ремонт моста через оросительный канал и переустройство электросетей с переносом их под землю. Пропускная способность дороги превышает 40 тысяч автомобилей в сутки. Работы по капремонту дороги завершатся в 2027 году.

Также в этом году запланирован капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на 17-м км автомобильной дороги «Самара — Большая Черниговка» до трассы «Самара — Волгоград». Протяженность сооружения составляет 47 пог. м. Оно находится в предаварийном техническом состоянии и не соответствует современным нагрузкам, при этом обеспечивает выезд на федеральную сеть дорог. Интенсивность движения здесь — 25 тысяч автомобилей в сутки.

«Этот путепровод — важнейший участок для грузовых перевозок, здесь большой поток фур. Я сам часто езжу по этому маршруту, и состояние сооружения оставляет желать лучшего. Когда его приведут в порядок, и безопасность, и время в пути сократится», — поделился водитель фуры Сергей Ситников, имеющий многолетний стаж работы на междугородних перевозках.

Вопросы состояния опорной сети дорог находятся на особом контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На оперативном совещании в региональном правительстве 16 марта обсуждалась реализация планов дорожного ремонта. По итогам обсуждения глава региона поручил министерству транспорта усилить взаимодействие с ФКУ «Большая Волга» для обеспечения синхронизации работ на федеральных и региональных трассах.

По итогам реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» к концу 2026 года уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения в Самарской области должен достичь 85,01%. Всего с 2023 года в регионе отремонтировано 123 км таких трасс.

«Всего в этом году по нацпроекту направим на обновление дорог в Самарской области более 8 млрд рублей. Работу будем вести на 76 объектах. Все муниципальные образования Самарской области получат субсидии из регионального бюджета на дорожные работы. Общий объем средств – почти 6,7 млрд рублей. Благодаря этому в муниципалитетах в нормативное состояние приведем 170 км дорог местного значения», - отметил Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.