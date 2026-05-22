Стартовал приём заявок на соискание Нацпремии детского и подросткового контента «Хлопушка»

Она объединит на одной платформе создателей кино и анимации, блогеров и digital-креаторов, музыкантов, авторов образовательного и просветительского контента.

Подать заявку может каждый создатель и автор детского и подросткового контента, а также профессиональные киностудии в 12 номинациях. Конкурсантов ждёт двойной отбор: национальное онлайн-голосование и оценка профессионального и детского жюри.

«Важность нашей премии — дать возможность широкой аудитории узнать, кто создаёт контент для наших детей, а также создать государственную структуру, которая даст возможность аккумулировать средства и оценивать эффективность их использования», – отметил автор и руководитель проекта, генеральный директор Национального агентства развития семейного контента Алексей Покровский.

Прием заявок открыт до 30 июня.

Подробности на сайте: премияхлопушка.рф

Проект реализуется Национальным агентством развития семейного контента при поддержке Президентский фонд культурных инициатив.