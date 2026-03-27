Дмитрий Яковлев провёл заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Самарской области.
В концертном зале Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики прошел Кубок Самарской области по бодибилдингу и фитнесу.
В киберспортивном центре «Киберпланик» СГЭУ состоялись соревнования по компьютерному спорту в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования в 2026 году.
В УФСИН России по Самарской области прошёл отборочный этап чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди сотрудников отделов спецназначения ПФО.
ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях производителя творожных сырков «Б.Ю. Александров»
В Самаре выберут «Лучшую команду ПФО по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте»
Опера «Евгений Онегин» пройдет в Самаре в рамках Первого международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера»
Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
Диспансеризация, реабилитация, специализированное направление: в регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей

Совершенствование системы оказания адресной помощи вернувшимся из зоны боевых действий остается неизменным приоритетом Правительства региона. Напомним, в Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.

«Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. С 2023 года организовано проведение расширенной диспансеризации ветеранов СВО, и для удобства прохождения и проведения комплексной услуги были организованы 4 якорные медорганизации - в Самаре, Тольятти и Сызрани. На медицинском сопровождении на март текущего года состоит 3126 ветеранов специальной военной операции и 26110 членов семей. В этом году более 600 участников СВО прошли углубленную диспансеризацию», – отметил и.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Среди учреждений, где ветераны и члены их семей проходят расширенную диспансеризацию – Сызранская центральная городская и районная больница.  

«На днях на базе поликлиники поселка Варламово 30 человек прошли комплексное медицинское обследование, и для каждого было организовано индивидуальное сопровождение, чтобы ни один вопрос не остался без внимания, – рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова, - Каждый пациент прошел осмотр у 10 специалистов, получил рекомендации, некоторых направили на дополнительную диагностику. Такой подход позволяет не просто проверить здоровье, а выстроить персональный маршрут медицинского сопровождения».

По завершении ветеранам выдаются рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению, включая реабилитацию. В 2025 году ее прошли более 2400 участников СВО и членов их семей.

«Диспансеризация – это важный этап диагностики нашего организма. Для нас организованы очень удобные условия – точное время, встречают, проведут по всем врачам, назначат необходимые обследования и при необходимости выпишут лекарственные препараты. Мы благодарны всем специалистам и минздраву за организацию медпомощи и персонализированный подход к нам – ветеранам боевых действий», – рассказал участник программы «Школа героев», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской «Время героев», Дмитрий Нянькин.

 

В центре внимания
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
27 марта 2026  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026  10:07
