63% жителей Самары не расстаются с онлайн-шопингом даже в отпуске

По результатам опроса во время отдыха 53% самарцев заказывают подарки родным и близким, а 40% интересуются одеждой и обувью.

Согласно опросу сервисов Авито Путешествия и Авито Доставки*, 61% россиян пользуются онлайн-платформами для покупки товаров во время отпуска, причем женщины поступают так заметно чаще (65% против 56% у мужчин). 36% респондентов хотя бы раз заказывали что-то с доставкой прямо в место отдыха: отель, апартаменты или загородный дом. Больше других такой опцией пользовались молодые россияне. Если у опрошенных 18–24 лет так поступали 43% человек, то среди респондентов старше 55 лет — 24–25%.

Случалось ли вам заказывать товары с доставкой прямо в место отдыха (отель, апартаменты, загородный дом)? Все вместе Пол Возраст мужской женский 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Да, из них: 36% 38% 34% 43% 41% 38% 31% 24% 25% — неоднократно 12% 13% 12% 16% 16% 13% 10% 6% 6% — пару раз 23% 25% 22% 27% 25% 25% 21% 18% 19% Нет, 62% 60% 63% 53% 57% 60% 66% 73% 72% — но допускаю такую возможность 27% 27% 26% 24% 27% 26% 25% 25% 33% — никогда 35% 32% 37% 29% 30% 34% 41% 48% 39% Затрудняются ответить 2% 2% 2% 4% 1% 2% 3% 3% 3%

Чаще всего во время поездок опрошенные россияне покупают бытовые мелочи вроде зарядки для телефона и дорожных аксессуаров, а также одежду и обувь — эти варианты ответов выбрали по 41%** респондентов. Подарки друзьям и близким, а также пляжные принадлежности покупают во время отпуска онлайн по 36% опрошенных, косметику и средства для ухода — 30%, товары для спорта и активного отдыха — 20%, для детей — 17%.

Большинство признается, что их привычки в части онлайн-покупок во время отпуска меняются по сравнению с обычной жизнью: 46% опрошенных россиян пользуются онлайн-платформами реже, 17% — чаще. Во время отпуска 45% просто листают ленту предложений в свободное время, 37% делают это вечером или перед сном, 31% открывают приложения с товарами, когда понимают, что забыли нужную вещь, 20% делают это в дороге, а 18% во время ожиданий в кафе или на экскурсиях.

«Для многих россиян онлайн-покупки во время отпуска становятся способом не только решить бытовые задачи на месте, но и оптимизировать сборы в поездку. Вместо того чтобы перегружать багаж, можно полететь только с ручной кладью, а часть необходимых вещей заказать уже по прибытии. Это подтверждают и данные: если в половине случаев поводом для покупки становится необходимость быстро приобрести нужную вещь, а ещё 24% пользователей ориентируются на более выгодные цены онлайн, то 23% отмечают удобство доставки в пункт выдачи рядом с местом отдыха. В результате онлайн-платформы становятся частью сценария путешествия, позволяя гибко закрывать потребности без лишних хлопот с багажом», — комментирует Юлия Ким, руководитель маркетинга Авито Путешествий.

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в марте 2026 года