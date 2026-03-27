Дмитрий Яковлев провёл заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Самарской области.
В регионе обсудили ключевые проекты Движения Первых на 2026 год
В концертном зале Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики прошел Кубок Самарской области по бодибилдингу и фитнесу.
Лучшие бодибилдеры губернии сразились за региональный кубок
В киберспортивном центре «Киберпланик» СГЭУ состоялись соревнования по компьютерному спорту в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования в 2026 году.
Самарский университет - сильнейший на областной универсиаде по компьютерному спорту
В УФСИН России по Самарской области прошёл отборочный этап чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди сотрудников отделов спецназначения ПФО.
В регионе прошёл отборочный этап чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди спецподразделений
ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях производителя творожных сырков «Б.Ю. Александров»
В Самаре выберут «Лучшую команду ПФО по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте»
Опера «Евгений Онегин» пройдет в Самаре в рамках Первого международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера»
Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса
63% жителей Самары не расстаются с онлайн-шопингом даже в отпуске

По результатам опроса во время отдыха 53% самарцев заказывают подарки родным и близким, а 40% интересуются одеждой и обувью.

Согласно опросу сервисов Авито Путешествия и Авито Доставки*,   61% россиян пользуются онлайн-платформами для покупки товаров во время отпуска, причем женщины поступают так заметно чаще (65% против 56% у мужчин). 36% респондентов хотя бы раз заказывали что-то с доставкой прямо в место отдыха: отель, апартаменты или загородный дом. Больше других такой опцией пользовались молодые россияне. Если у опрошенных 18–24 лет так поступали 43% человек, то среди респондентов старше 55 лет — 24–25%.

 

 Случалось ли вам заказывать товары с доставкой прямо в место отдыха (отель, апартаменты, загородный дом)?

 Все вместе

 Пол

 Возраст

 мужской

 женский

 18-24

 25-34

 35-44

 45-54

 55-64

 65+

 Да, из них:

 36%

 38%

 34%

 43%

 41%

 38%

 31%

 24%

 25%

 — неоднократно

 12%

 13%

 12%

 16%

 16%

 13%

 10%

 6%

 6%

 — пару раз

 23%

 25%

 22%

 27%

 25%

 25%

 21%

 18%

 19%

 Нет,

 62%

 60%

 63%

 53%

 57%

 60%

 66%

 73%

 72%

 — но допускаю такую возможность

 27%

 27%

 26%

 24%

 27%

 26%

 25%

 25%

 33%

 — никогда

 35%

 32%

 37%

 29%

 30%

 34%

 41%

 48%

 39%

 Затрудняются ответить

 2%

 2%

 2%

 4%

 1%

 2%

 3%

 3%

 3%

 

Чаще всего во время поездок опрошенные россияне покупают бытовые мелочи вроде зарядки для телефона и дорожных аксессуаров, а также одежду и обувь — эти варианты ответов выбрали по 41%** респондентов. Подарки друзьям и близким, а также пляжные принадлежности покупают во время отпуска онлайн по 36% опрошенных, косметику и средства для ухода — 30%, товары для спорта и активного отдыха — 20%, для детей — 17%.

 

Большинство признается, что их привычки в части онлайн-покупок во время отпуска меняются по сравнению с обычной жизнью: 46% опрошенных россиян пользуются онлайн-платформами реже, 17% — чаще. Во время отпуска 45% просто листают ленту предложений в свободное время, 37% делают это вечером или перед сном, 31% открывают приложения с товарами, когда понимают, что забыли нужную вещь, 20% делают это в дороге, а 18% во время ожиданий в кафе или на экскурсиях.

«Для многих россиян онлайн-покупки во время отпуска становятся способом не только решить бытовые задачи на месте, но и оптимизировать сборы в поездку. Вместо того чтобы перегружать багаж, можно полететь только с ручной кладью, а часть необходимых вещей заказать уже по прибытии. Это подтверждают и данные: если в половине случаев поводом для покупки становится необходимость быстро приобрести нужную вещь, а ещё 24% пользователей ориентируются на более выгодные цены онлайн, то 23% отмечают удобство доставки в пункт выдачи рядом с местом отдыха. В результате онлайн-платформы становятся частью сценария путешествия, позволяя гибко закрывать потребности без лишних хлопот с багажом», — комментирует Юлия Ким, руководитель маркетинга Авито Путешествий.

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в марте 2026 года

Теги: Опрос

