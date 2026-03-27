63% жителей Самары не расстаются с онлайн-шопингом даже в отпуске

По результатам опроса во время отдыха 53% самарцев заказывают подарки родным и близким, а 40% интересуются одеждой и обувью.
Согласно опросу сервисов Авито Путешествия и Авито Доставки*, 61% россиян пользуются онлайн-платформами для покупки товаров во время отпуска, причем женщины поступают так заметно чаще (65% против 56% у мужчин). 36% респондентов хотя бы раз заказывали что-то с доставкой прямо в место отдыха: отель, апартаменты или загородный дом. Больше других такой опцией пользовались молодые россияне. Если у опрошенных 18–24 лет так поступали 43% человек, то среди респондентов старше 55 лет — 24–25%.
Случалось ли вам заказывать товары с доставкой прямо в место отдыха (отель, апартаменты, загородный дом)?
Все вместе
Пол
Возраст
мужской
женский
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
Да, из них:
36%
38%
34%
43%
41%
38%
31%
24%
25%
— неоднократно
12%
13%
12%
16%
16%
13%
10%
6%
6%
— пару раз
23%
25%
22%
27%
25%
25%
21%
18%
19%
Нет,
62%
60%
63%
53%
57%
60%
66%
73%
72%
— но допускаю такую возможность
27%
27%
26%
24%
27%
26%
25%
25%
33%
— никогда
35%
32%
37%
29%
30%
34%
41%
48%
39%
Затрудняются ответить
2%
2%
2%
4%
1%
2%
3%
3%
3%
Чаще всего во время поездок опрошенные россияне покупают бытовые мелочи вроде зарядки для телефона и дорожных аксессуаров, а также одежду и обувь — эти варианты ответов выбрали по 41%** респондентов. Подарки друзьям и близким, а также пляжные принадлежности покупают во время отпуска онлайн по 36% опрошенных, косметику и средства для ухода — 30%, товары для спорта и активного отдыха — 20%, для детей — 17%.
Большинство признается, что их привычки в части онлайн-покупок во время отпуска меняются по сравнению с обычной жизнью: 46% опрошенных россиян пользуются онлайн-платформами реже, 17% — чаще. Во время отпуска 45% просто листают ленту предложений в свободное время, 37% делают это вечером или перед сном, 31% открывают приложения с товарами, когда понимают, что забыли нужную вещь, 20% делают это в дороге, а 18% во время ожиданий в кафе или на экскурсиях.
«Для многих россиян онлайн-покупки во время отпуска становятся способом не только решить бытовые задачи на месте, но и оптимизировать сборы в поездку. Вместо того чтобы перегружать багаж, можно полететь только с ручной кладью, а часть необходимых вещей заказать уже по прибытии. Это подтверждают и данные: если в половине случаев поводом для покупки становится необходимость быстро приобрести нужную вещь, а ещё 24% пользователей ориентируются на более выгодные цены онлайн, то 23% отмечают удобство доставки в пункт выдачи рядом с местом отдыха. В результате онлайн-платформы становятся частью сценария путешествия, позволяя гибко закрывать потребности без лишних хлопот с багажом», — комментирует Юлия Ким, руководитель маркетинга Авито Путешествий.
* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в марте 2026 года