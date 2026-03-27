В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон
Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
Некурящие кандидаты имеют преимущество при трудоустройстве только в 13% компаний Самары

Некурящие кандидаты имеют преимущество при трудоустройстве только в 13% компаний Самары

В опросе SuperJob приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций из Самары.

Сегодня только 13% работодателей при прочих равных отдают предпочтение некурящим соискателям. Причем эта тенденция универсальна: в компаниях, где высшее руководство курит, некурящих кандидатов выбирают 10% рекрутеров, а в организациях с некурящим топ-менеджментом — 16%.

56% работодателей вовсе не обращают внимания на наличие вредной привычки у кандидата. 31% компаний фиксируют факт никотиновой зависимости у соискателя, но не считает его недостатком.

На практике прямой отказ из‑за курения считается дискриминацией и формально не применяется. Впрочем, остаются позиции, где некурящий кандидат по‑прежнему имеет негласный приоритет. Среди работодателей, которые все же отдают предпочтение некурящим, 54% делают это для любых должностей, а 46% — только для отдельных. Чаще всего ограничения касаются профессий, связанных с медициной, в частности медсестер и косметологов. Традиционно строгий отбор сохраняется для учителей и воспитателей, административного персонала, продавцов-консультантов и любых позиций, предполагающих постоянное общение с людьми. В этот список также попали офисные сотрудники и квалифицированные рабочие.
 

Время проведения: 2—25 марта 2026 года

Теги: Опрос

26% жителей ПФО выбирают подработку по душе: хобби становится источником дохода
26 марта 2026, 11:50
Жители Приволжского федерального округа с опытом подработки ожидают зарабатывать в среднем 22 511 руб/мес при условии занятости 2–3 раза в неделю до 4 часов... Общество
Работодатели из Самары рассказали о том, как регулируют правила поведения сотрудников в соцсетях
26 марта 2026, 10:57
Лишь 4% экономически активных самарцев рассказали, что когда‑либо получали замечания от работодателя из‑за поведения в соцсетях. Общество
В Самарской области каждая третья вакансия для рабочего персонала доступна соискателям без опыта
26 марта 2026, 09:36
Работодатели понимают, что в условиях дефицита кадров нужно быть готовыми растить специалистов самостоятельно. Общество
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026  10:07
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
