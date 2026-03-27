Некурящие кандидаты имеют преимущество при трудоустройстве только в 13% компаний Самары

В опросе SuperJob приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций из Самары.



Сегодня только 13% работодателей при прочих равных отдают предпочтение некурящим соискателям. Причем эта тенденция универсальна: в компаниях, где высшее руководство курит, некурящих кандидатов выбирают 10% рекрутеров, а в организациях с некурящим топ-менеджментом — 16%.



56% работодателей вовсе не обращают внимания на наличие вредной привычки у кандидата. 31% компаний фиксируют факт никотиновой зависимости у соискателя, но не считает его недостатком.



На практике прямой отказ из‑за курения считается дискриминацией и формально не применяется. Впрочем, остаются позиции, где некурящий кандидат по‑прежнему имеет негласный приоритет. Среди работодателей, которые все же отдают предпочтение некурящим, 54% делают это для любых должностей, а 46% — только для отдельных. Чаще всего ограничения касаются профессий, связанных с медициной, в частности медсестер и косметологов. Традиционно строгий отбор сохраняется для учителей и воспитателей, административного персонала, продавцов-консультантов и любых позиций, предполагающих постоянное общение с людьми. В этот список также попали офисные сотрудники и квалифицированные рабочие.



Время проведения: 2—25 марта 2026 года