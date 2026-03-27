Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником

25 марта в Самаре состоялось праздничное мероприятие ко Дню работника культуры.

Со сцены Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича сотрудников и ветеранов учреждений культуры, а также представителей творческих союзов Самарской области поздравили министр культуры Самарской области Ирина Калягина, первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова и заместитель председателя городской Думы Марат Габдрахманов.

Работникам культуры были вручены награды Министерства культуры Самарской области, главы города Самары, городской Думы. Среди награжденных — преподаватели детских школ искусств, актеры самарских театров, руководители и сотрудники библиотек, домов культуры, музеев.

В завершение торжественной части праздника гостям представили балет Александра Глазунова «Времена года».