Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей

В конце марта 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потребленные услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,5 млрд рублей. Средства, которые предприятие получает от абонентов, идут на реализацию инвестиционной и производственной программ, профилактическую работу на городских сетях водоснабжения и водоотведения.

Сотрудники ресурсоснабжающего предприятия проводят большую работу, организуя каналы своевременной и удобной оплаты и погашения долгов. С января по март 2026 года абонентам было направлено 100 000 напоминаний через интерактивные каналы связи, более 44 тысяч должников получили официальные требования об оплате.

С теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации, проводится индивидуальная работа, оказывается консультативная помощь, рассматриваются варианты платежей в рассрочку. Если должник не реагирует на предложения по урегулированию, приходится переходить к жестким мерам.

В I квартале 2026 года:

- 2 100 заявлений направлено в суд на сумму 38 млн руб.;

- 3 664 исполнительных документа передано судебным приставам на сумму 43 млн руб.;

- 17 млн руб. уже взыскано в судебном порядке;

- 8 жилых помещений в МКД остались без водоотведения из-за злостной неуплаты (их общая задолженность превысила 328 тыс. руб.).

