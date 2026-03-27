В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон
Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей

В конце марта 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потребленные услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,5 млрд рублей. Средства, которые предприятие получает от абонентов, идут на реализацию инвестиционной и производственной программ, профилактическую работу на городских сетях водоснабжения и водоотведения.

Сотрудники ресурсоснабжающего предприятия проводят большую работу, организуя каналы своевременной и удобной оплаты и погашения долгов. С января по март 2026 года абонентам было направлено 100 000 напоминаний через интерактивные каналы связи, более 44 тысяч должников получили официальные требования об оплате.

С теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации, проводится индивидуальная работа, оказывается консультативная помощь, рассматриваются варианты платежей в рассрочку. Если должник не реагирует на предложения по урегулированию, приходится переходить к жестким мерам.

В I квартале 2026 года:

- 2 100 заявлений направлено в суд на сумму 38 млн руб.;  

- 3 664 исполнительных документа передано судебным приставам на сумму 43 млн руб.;  

- 17 млн руб. уже взыскано в судебном порядке;  

- 8 жилых помещений в МКД остались без водоотведения из-за злостной неуплаты (их общая задолженность превысила 328 тыс. руб.). 

Уважаемые абоненты, своевременная оплата – основа спокойной жизни, получения услуг в полном объёме. Погасите задолженность уже сегодня, чтобы избежать ограничений и дополнительных финансовых потерь.

Ресурсоснабжающее предприятие благодарит всех, кто оплачивает квитанции вовремя!  

Теги: РКС-Самара

Новости по теме
Специалисты «РКС-Самара» приняли участие в церемонии подведения итогов движения «ЭкоРавновесие-2025» медиахолдинга «Комсомольская правда».
26 марта 2026, 14:14
«РКС-Самара» приняли участие в церемонии «ЭкоРавновесие-2025»
Специалисты «РКС-Самара» приняли участие в церемонии подведения итогов движения «ЭкоРавновесие-2025» медиахолдинга «Комсомольская правда». ЖКХ
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
25 марта 2026, 13:36
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Сотрудники цеха КНС в ночь на 25 марта вручную убрали больше 800 кг отходов, приплывших из жилых домов. ЖКХ
24 марта 2026, 16:40
Сотрудники «РКС-Самара» предотвратили незаконный слив отходов
Сотрудники ресурсоснабжающей компании «РКС-Самара» в ходе планового рейда предотвратили очередной незаконный слив жидких бытовых отходов в центре города. ЖКХ
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026  10:07
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
