Самара присоединится к Всероссийскому экомарафону «ПЕРЕРАБОТКА»

Со 2 апреля самарцы могут присоединиться к традиционному Всероссийскому экомарафону «ПЕРЕРАБОТКА», который проходит под девизом «Zдай бумагу – помоги СВОим».

К участию приглашаются предприятия, компании, общественные организации, учебные заведения и жители города. По условиям акции нужно собрать более 300 кг макулатуры в одном месте. Граждане, не имеющие возможности собрать большое количество, могут принять участие в акции, например, вместе с ближайшим учебным заведением.

Заявки принимаются на официальных интернет-площадках акции: www.sdai-bumagu.com или сдавайбумагу.рф.

Более подробная информация — на сайте акции сдавайбумагу.рф, а также в оргкомитете по тел. +7-988-037-88-91, е-mail: podari.derevo@mail.ru.