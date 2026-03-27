В Сызрани грузовик сбил пешехода

26 марта на территории Самарской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало два человека.

Оба дорожно-транспортных происшествия произошли в Сызрани.

Так, сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 17:45 55-летний мужчина, управляя грузовым фургоном ГАЗ 172421, двигался по улице Монастырской со стороны улицы Комарова в направлении улицы Урицкого. В пути следования он допустил наезд на 39-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, и покинул место ДТП. Пешеход доставлен в медицинское учреждение. Личность водителя установлена госавтоинспекторами в ходе проверки.