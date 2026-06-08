Автодор будет выявлять уставших водителей с помощью ИИ и отправлять СМС с предложением отдохнуть

Автодор разрабатывает систему информирования уставших водителей на дорогах.
С помощью ИИ компания будет выявлять номера машин, которые долго едут без остановки или виляют по дороге. Водителям будут звонить или отправлять СМС с предложением отдохнуть. Также прорабатывается вариант с уведомлениями на информационных табло.
Когда и на каких трассах заработает система, неизвестно.
Глава Автодора Вячеслав Петушенко добавил, что основная часть аварий происходит из-за невнимательности и усталости, пишет Коммерсантъ.