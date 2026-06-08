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Жителя Октябрьска задержали за кражу автомобильной коробки передач

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Жителя Октябрьска задержали за кражу автомобильной коробки передач

В начале февраля текущего года в дежурную часть отдела полиции по городу Октябрьску МУ МВД России «Сызранское» обратился 66-летний местный житель, сообщивший о пропаже автомобильных запчастей стоимостью 8 тысяч рублей. Заявитель пояснил полицейским, что во дворе своего частного дома долгое время занимается мелким ремонтом автомобилей. Для этих целей он покупает и разбирает на запчасти машины с пробегом. После одного из таких разборов и пропала деталь на автомобиль иностранного производства.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские провели подомовой обход, опросили возможных очевидцев произошедшего. При осмотре места происшествия сотрудники полиции установили, что вход во двор дома осуществляется через калитку или ворота, которые он иногда забывает закрыть.

Сотрудники уголовного розыска проверили места приёма лома металла и лиц, ранее судимых за имущественные преступления, проживающих неподалеку. В ходе оперативно-разыскных мероприятий к оперуполномоченным поступила информация, что к совершению хищения возможно причастен ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1987 года рождения. Полицейские установили места его возможного нахождения, задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенное имущество продал, а деньги потратил на собственные нужды.

В ходе опроса он рассказал полицейским, что ранее обращался к заявителю по поводу покупки автозапчастей и знал, что во дворе дома имеются изделия из металла, а ворота не закрываются.

Отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории города Октябрьск МУ МВД России «Сызранское» фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело расследовано и направлено в суд г. Октябрьска для рассмотрения по существу. В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб. 

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