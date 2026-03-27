В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником
Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон
Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области
Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон

72
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон

Глава «Ростелекома» посоветовал всем россиянам вернуться к стационарным телефонам. Как заявил Михаил Осеевский, это гарантированный способ связи, который, «как огнетушитель», должен быть в каждом доме.

Также президент «Ростелекома» сообщил, что число запросов на установку стационарных телефонов среди россиян заметно выросло, однако цифры он не привел.

Бизнес ФМ поговорила с предпринимателями, есть ли у них дома и в офисах стационарные телефоны и насколько часто они ими пользуются.

Генеральный директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов:

«Последние, наверное, 15 лет мы до такой степени привыкли к мобильному телефону, что стационарным практически не пользуемся. Тем не менее в офисе он у нас есть, мы до сих пор проплачиваем несколько номеров для того, чтобы, если что-то случится, у нас эта связь была. И у меня дома тоже есть, и все время обсуждается вопрос, что этот телефон не нужен, что за него не надо платить и что надо от него отказаться, но пока мы его оставляем. Мобильный телефон — это сложное устройство, где масса всякой информации».

Гендиректор группы компаний «Моситалмед» Екатерина Арцруни:

«Стационарного телефона в квартире, где я сейчас проживаю, нет, и даже не было предусмотрено. На старой квартире он есть, он был сохранен, и, будем честны, он используется для заведения системы охранной сигнализации. Что касается целей бизнеса, вся группа компаний «Моситалмед» оборудована IP-телефонией. Естественно, остались стационарные номера. И они используются не в клиниках, не в целях такого бизнеса, а в управляющей компании, в стационарных кабинетах, где сидят руководители. На сегодняшний день нужды в повсеместной установке стационарных номеров мы не видим. И соответствующих угроз мы не видим. Мне кажется, совет [Осеевского] очень преждевременный. Мне не кажется, что все настолько плохо, чтобы мы переходили на стационарные номера. Очень бы не хотелось откидываться на десятилетие назад».

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров:

«В моем доме стационарного телефона нет примерно с 2000 года. Поэтому разговоры об этом, я считаю, это не очень удачная шутка. И, конечно, очень горько и обидно слышать такое от представителей государства, потому что это не может быть навязано и не может быть рекомендовано. Это должен быть выбор в том числе и народа. На мой взгляд, это пережитки прошлого — можно оставить еще телегу и лошадей в городе, чтобы ездить. Я не знаю, запрещено или нет, давайте тоже оставим на всякий случай — вдруг бензина не будет. Я воспринимаю [инициативу] как совершенно неуместную, некорректную и некрасивую шутку. Тем не менее это ничего не меняет, потому что мобильная связь завоевала весь мир и другой связи уже у человечества не будет».

 

Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026  10:07
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
