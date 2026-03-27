Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон

Глава «Ростелекома» посоветовал всем россиянам вернуться к стационарным телефонам. Как заявил Михаил Осеевский, это гарантированный способ связи, который, «как огнетушитель», должен быть в каждом доме.

Также президент «Ростелекома» сообщил, что число запросов на установку стационарных телефонов среди россиян заметно выросло, однако цифры он не привел.

Бизнес ФМ поговорила с предпринимателями, есть ли у них дома и в офисах стационарные телефоны и насколько часто они ими пользуются.

Генеральный директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов:

«Последние, наверное, 15 лет мы до такой степени привыкли к мобильному телефону, что стационарным практически не пользуемся. Тем не менее в офисе он у нас есть, мы до сих пор проплачиваем несколько номеров для того, чтобы, если что-то случится, у нас эта связь была. И у меня дома тоже есть, и все время обсуждается вопрос, что этот телефон не нужен, что за него не надо платить и что надо от него отказаться, но пока мы его оставляем. Мобильный телефон — это сложное устройство, где масса всякой информации».

Гендиректор группы компаний «Моситалмед» Екатерина Арцруни:

«Стационарного телефона в квартире, где я сейчас проживаю, нет, и даже не было предусмотрено. На старой квартире он есть, он был сохранен, и, будем честны, он используется для заведения системы охранной сигнализации. Что касается целей бизнеса, вся группа компаний «Моситалмед» оборудована IP-телефонией. Естественно, остались стационарные номера. И они используются не в клиниках, не в целях такого бизнеса, а в управляющей компании, в стационарных кабинетах, где сидят руководители. На сегодняшний день нужды в повсеместной установке стационарных номеров мы не видим. И соответствующих угроз мы не видим. Мне кажется, совет [Осеевского] очень преждевременный. Мне не кажется, что все настолько плохо, чтобы мы переходили на стационарные номера. Очень бы не хотелось откидываться на десятилетие назад».

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров:

«В моем доме стационарного телефона нет примерно с 2000 года. Поэтому разговоры об этом, я считаю, это не очень удачная шутка. И, конечно, очень горько и обидно слышать такое от представителей государства, потому что это не может быть навязано и не может быть рекомендовано. Это должен быть выбор в том числе и народа. На мой взгляд, это пережитки прошлого — можно оставить еще телегу и лошадей в городе, чтобы ездить. Я не знаю, запрещено или нет, давайте тоже оставим на всякий случай — вдруг бензина не будет. Я воспринимаю [инициативу] как совершенно неуместную, некорректную и некрасивую шутку. Тем не менее это ничего не меняет, потому что мобильная связь завоевала весь мир и другой связи уже у человечества не будет».