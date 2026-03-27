С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи

Лесничества Самарской области занимаются не только лесохозяйственной деятельностью, но и проводят большую просветительскую работу. В 2026 году лесоводы провели для подрастающего поколения уже более 25 внеклассных занятий, направленных на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе.

Мероприятия охватывают широкий круг тем: от правил пожарной безопасности в лесах и методов лесовосстановления до знакомства с редкими видами флоры и фауны, занесёнными в Красную книгу региона. Вовлечение детей в экологическую повестку с раннего возраста закладывает основу для ответственного отношения к природным ресурсам, а интерактивный формат позволяет сделать процесс обучения более увлекательным и эффективным, формируя у молодого поколения не только знания, но и практические навыки, необходимые для сохранения лесов будущим поколениям.

Встречи проходят в формате открытых уроков, интерактивных лекций и полевых экскурсий, в ходе которых школьники и воспитанники детских садов не только получают теоретические знания, но и на практике узнают о работе специалистов лесного хозяйства.

«Для детей разного возраста у нас есть разные программы: для дошколят и начальных классов мы разрабатываем интерактивные игры, придумываем загадки на лесную тематику, для детей старшего возраста проводим интеллектуальные игры, и им особенно интересны лесные инструменты и оборудование», – рассказывает мастер леса Похвистневского лесничества Алена Алтунбаева.

Многие дети вступают в ряды юных лесоводов: сегодня в регионе сформировано уже 37 школьных лесничеств, в которых задействованы свыше 700 ребят. Они участвуют во всероссийских соревнованиях, ежегодно присоединяются к региональному слёту школьных лесничеств, который проводит министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

Особое внимание уделяется профориентационной составляющей: лесники рассказывают о современных технологиях мониторинга лесных массивов, использовании цифровых инструментов, а также о том, в каких учебных заведениях можно получить образование по направлению лесного дела. В марте глава минприроды региона Артем Ефимов лично посетил Красноярский техникум.

«Мы выстроили систему наставничества. Сотрудники лесничеств сопровождают будущих коллег со школьной скамьи. Так сохраняется преемственность поколений, и ребятам есть на кого равняться. Моя личная ответственность – сделать так, чтобы ребята, выбравшие эту непростую работу, не разочаровались, а закрепились в отрасли. Чтобы их первые шаги были на современной технике, а условия труда мотивировали. Я сам когда-то был молодым специалистом и знаю, как важно понимать цель и чувствовать поддержку», – отметил Ефимов.