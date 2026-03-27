В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон
Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи

Лесничества Самарской области занимаются не только лесохозяйственной деятельностью, но и проводят большую просветительскую работу. В 2026 году лесоводы провели для подрастающего поколения уже более 25 внеклассных занятий, направленных на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе.

Мероприятия охватывают широкий круг тем: от правил пожарной безопасности в лесах и методов лесовосстановления до знакомства с редкими видами флоры и фауны, занесёнными в Красную книгу региона. Вовлечение детей в экологическую повестку с раннего возраста закладывает основу для ответственного отношения к природным ресурсам, а интерактивный формат позволяет сделать процесс обучения более увлекательным и эффективным, формируя у молодого поколения не только знания, но и практические навыки, необходимые для сохранения лесов будущим поколениям.

Встречи проходят в формате открытых уроков, интерактивных лекций и полевых экскурсий, в ходе которых школьники и воспитанники детских садов не только получают теоретические знания, но и на практике узнают о работе специалистов лесного хозяйства.

«Для детей разного возраста у нас есть разные программы: для дошколят и начальных классов мы разрабатываем интерактивные игры, придумываем загадки на лесную тематику, для детей старшего возраста проводим интеллектуальные игры, и им особенно интересны лесные инструменты и оборудование», – рассказывает мастер леса Похвистневского лесничества Алена Алтунбаева.

Многие дети вступают в ряды юных лесоводов: сегодня в регионе сформировано уже 37 школьных лесничеств, в которых задействованы свыше 700 ребят. Они участвуют во всероссийских соревнованиях, ежегодно присоединяются к региональному слёту школьных лесничеств, который проводит министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

Особое внимание уделяется профориентационной составляющей: лесники рассказывают о современных технологиях мониторинга лесных массивов, использовании цифровых инструментов, а также о том, в каких учебных заведениях можно получить образование по направлению лесного дела. В марте глава минприроды региона Артем Ефимов лично посетил Красноярский техникум.

«Мы выстроили систему наставничества. Сотрудники лесничеств сопровождают будущих коллег со школьной скамьи. Так сохраняется преемственность поколений, и ребятам есть на кого равняться. Моя личная ответственность – сделать так, чтобы ребята, выбравшие эту непростую работу, не разочаровались, а закрепились в отрасли. Чтобы их первые шаги были на современной технике, а условия труда мотивировали. Я сам когда-то был молодым специалистом и знаю, как важно понимать цель и чувствовать поддержку», – отметил Ефимов.

 

Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026  10:07
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
102
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
574
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
1238
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
759
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
684
