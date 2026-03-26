26% жителей ПФО выбирают подработку по душе: хобби становится источником дохода

Эксперты Авито Подработки провели опрос, чтобы выяснить, сколько россиян уже имеют опыт частичной занятости, на какое вознаграждение рассчитывают и какой формат подработки считают для себя наиболее подходящим. Оказалось, что 67% жителей Приволжского федерального округа имеют опыт временной занятости. При этом опрошенные с таким опытом при выборе подработки все чаще ориентируются на смежные сферы деятельности (27%) либо на свои хобби и увлечения (26%). Еще 24% опрошенных готовы подрабатывать по своей основной специальности, профессии или сфере, а 22% — осваивать совершенно новое направление.

Возраст играет немаловажную роль. По России в целом молодежь 18–24 лет заметно чаще других (39% против 28% в среднем) ориентируется на хобби, воспринимая подработку как пространство для удовольствия и самовыражения. Люди 35–44 лет, напротив, активнее пробуют себя в смежных сферах (27% против 22% в среднем), что может говорить о поиске новых точек роста при уже состоявшейся карьере. К 45–54 годам россияне чаще всего уже находят себя в профессии и дальше развиваются в одном направлении: 34% респондентов этой группы выбирают подработку строго по своей специальности (против 28% в среднем)

Жители Приволжского федерального округа с опытом подработки ожидают зарабатывать в среднем 22 511 руб/мес при условии занятости 2–3 раза в неделю до 4 часов за смену.

При этом большинство (59%) респондентов в Приволжском федеральном округе с опытом подработки заявили о готовности трудиться в любое свободное время. Еще 21% подрабатывающих жителей округа готовы выйти на смену в выходные, 17% — после основной работы или учебы и 4% опрошенных — в праздники.

«По России в целом респонденты старше 65 лет (88%) и в возрасте 55–64 лет (70%) значительно чаще других поколений готовы подрабатывать в любое свободное время. Это важный сигнал для заказчиков: имеет смысл расширять воронку подбора на задания, активнее привлекая исполнителей старшего возраста. Мы видим, что люди в возрасте хотят оставаться активными, общаться с людьми и учиться новому. При этом они, в отличие от молодежи, чаще выбирают подработку строго по своей специальности (52% среди россиян старше 65 лет). Это делает их особенно ценными кандидатами на позиции, где важен профессионализм и ответственность», — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

По данным опроса Авито Подработки, у большинства жителей Приволжского федерального округа уже есть значительный опыт подработки. Так, 22% респондентов заняты в таком формате уже 1–3 года, а 15% — более 6 лет. Каждый десятый (10%) участник опроса подрабатывает 4–5 лет. В среднем опыт подработки у жителей Приволжского федерального округа составляет около трех лет.