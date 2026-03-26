В Рождественской воложке приступили к вскрытию льда перед стартом речной навигации

В Рождественской воложке стартовали работы по подготовке акватории к навигации. 26 марта Ледокол «Портовый-13» вышел на акваторию для вскрытия ледового покрова — это необходимый этап подготовки к запуску регулярной пассажирских судов по маршруту «Самара – Рождествено».

В настоящее время перевозки между областной столицей и селом осуществляются судами на воздушной подушке (СВП). Они обеспечивают транспортную доступность населённого пункта в зимний и межнавигационный периоды. После того как ледокол выполнит работы и ледовая обстановка станет безопасной, на линию выйдут пассажирские суда типа «Ом», которые будут работать в штатном режиме.

«Подготовка акватории к навигации — это плановая работа, которая проводится ежегодно. Ледокол «Портовый-13» приступает к вскрытию льда в Рождественской воложке, чтобы обеспечить безопасный проход для пассажирских судов. Все мероприятия выполняются в строгом соответствии с требованиями безопасности. Как только ледовая обстановка позволит осуществлять перевозки в штатном режиме, рейсы на судах типа «Ом» будут запущены. О точной дате сообщим дополнительно», — пояснил и.о. директора Самарского речного пассажирского предприятия Василий Шарапов.

Вопрос обеспечения устойчивого транспортного сообщения с селом Рождествено находится на постоянном контроле министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Актуальная информация о запуске навигации и изменениях в расписании будет оперативно публиковаться на официальных ресурсах ведомства и Самарского речного пассажирского предприятия.